Илья Найшуллер — один из самых амбициозных молодых режиссёров в России. За его плечами не только несколько очень стильных клипов («Кольщик», «Вояж» для Ленинграда, False Alarm для Weeknd и Bad Motherfucker для его группы Bitting Elbows), но и полнометражный фантастический фильм от первого лица «Хардкор». Многие поклонники режиссёра ждали, когда же он примется за новый проект — и вот, кажется, это случилось!

КиноПоиск сообщает, что Илья Найшуллер выступил постановщиком мистического сериала в историческом антураже «Карамора», в котором главная роль отведена Даниле Козловскому. Сюжет шоу разворачивается вокруг династии Романовых. Всё дело в том, что Романовы правят Россией три сотни лет не просто так, а благодаря поддержке могущественного клана вампиров. Козловский играет молодого человека, который по вине вампиров теряет возлюбленную. Он бросает вызов кровопийцам и самому императору. Его действия и поступки в какой-то степени становятся причиной и Первой мировой войны, и Октябрьской революции.

Продюсеры «Карамора» сразу уточнили, что Романовых не будут изображать как вампиров — династия лишь принимает от них помощь. Не исключено, что эта«подстраховка» связана с реакцией на «Матильду», в которой тоже фигурирует царская фигура. Кстати, название сериала отсылает к простонародному названию комара-гиганта. Ожидается, что «Карамора» стартует в 2019 году.

Кроме того, канал ТВ-3 заказал ещё пару десятков сериалов, из которых можно выделить несколько фантастических.

Команда, работавшая над «Гоголем», сейчас готовит шоу в постапокалиптическом антураже «Аванпост». По сюжету, действие сериала разворачивается в недалёком будущем, в 2030 году. 98% населения Земли погибло, в живых осталось всего несколько миллионов человек на участке радиусом около 1000 километров. Там же расположена и Москва. Люди в ней продолжают бороться за выживание. Кадры из сериала показывают военные операции на улицах и в катакомбах города. Главные роли в сериале сыграют Пётр Фёдоров, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко и Филипп Авдеев.

Ещё один мрачный проект, который развернётся в далёком будущем — это сериал «Вонгозеро». Он рассказывает про эпидемию, охватившую страну. Лекарств нет, тысячи людей умирают каждый день, а чрезвычайное положение не спасает ситуацию. Сериал будет напоминать произведения жанра «роад-муви» — в центре сюжета окажется одна семья, которая пытается добраться до безопасного места.

Кроме того, канал заказал два мистических детектива со схожей тематикой: «Мёртвое озеро» от режиссёра Романа Прыгунова («Духless») и «Шаман» от Игоря Хомского («Закон каменных джунглей»). В обоих проектах ожидается сверхъестественная подоплёка, подкреплённая таинственными ритуалами.

По словам издания, «Мёртвое озеро» и «Воргозеро» планируют выпустить осенью 2018 года, а остальные проекты стартуют лишь в 2019 или даже позднее.