«Нам не хватает веселья и приключений» — вышел первый трейлер The Cuphead Show!

Netflix опубликовал первый полноценный трейлер мультсериала по мотивам хардкорной игры Cuphead.
Фанатов ждут злоключения импульсивного Капхеда и его осторожного брата Магмана, которым не повезло столкнуться с самим Дьяволом!
Премьера The Cuphead Show! состоится 18 февраля.
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