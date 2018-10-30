Наоми Уоттс получила главную роль в сериале-приквеле «Игры престолов» под рабочим названием «Длинная ночь», сообщает Variety. Детали её персонажа, естественно, держатся в секрете, однако героиня описывается как «харизматичная аристократка, скрывающая страшный секрет».

Действия приквела развернутся за тысячи лет до событий оригинального сериала. Шоу расскажет о золотом веке величия и тёмных временах Вестероса. Новый сериал раскроет несколько тайн — например, происхождение белых ходоков, а также расскажет старые легенды Старков и загадки Востока.

За сценарий отвечает Джейн Голдман, работавшая над фильмами «Звёздная пыль», «Пипец», «Люди-Икс: Первый класс», а также обеими частями Kingsman (и будущей третьей частью).

В данный момент HBO готовит ещё четыре спин-оффа — их сюжеты тоже не раскрывают, но, по словам Мартина, ни один из них не будет посвящён восстанию Роберта Баратеона (потому что этому уделено достаточно внимания в основном цикле) или приключениям Дунка и Эгга (потому что книжный цикл ещё не закончен).

Восьмой и заключительный сезон «Игры престолов» стартует летом 2019 года.