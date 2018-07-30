Американское космическое агентство определило пятерых победителей первого этапа 3D‐Printed Habitat Challenge — программы, в рамках которой можно было предложить свои проекты жилья для астронавтов на Марсе. На протяжении четырёх лет команды со всего мира создавали и предлагали свои варианты, используя 3D-технологии. Лучших из лучших выбирало жюри, состоящее из экспертов NASA, представителей научного сообщества и промышленности.

Первые пять команд-победительниц получили в общей сложности 100 тысяч долларов. Первое место заняла команда Team Zopherus (ролик выше), второе — AI. SpaceFactory, а третье — Kahn-Yates (ролик ниже). Основные проекты (в настоящее время — все, кроме занявшего второе место) можно увидеть на этом канале.