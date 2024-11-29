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Наш ответ «Тачкам»: первый (весьма криповый) тизер «Грузовичков»

Дмитрий Кинский
11 декабря 17:59
231
1 минута на чтение
Кинокомпания «Вольга» опубликовала первый тизер российского ответа «Тачкам» — мультфильма «Грузовички».
В центре сюжета будет грузовичок-подросток Саня, который всю жизнь с родителями проработал в карьере. Но знакомство с камазиком и поливальной машиной открывает перед героем целый мир... Однако ему угрожает проснувшийся в горах вулкан. Теперь Сане и его друзьям надо придумать, как победить стихию.
Режиссером выступил Дмитрий Грачев, приложивший руку к сериалу «Омар в большом городе» и фильму «Свадьба по обмену».
Премьера состоится 30 апреля 2026 года.
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Дмитрий Кинский

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  • Фирменная атрибутика
  • Книги с автографами
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осталось:32дня
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