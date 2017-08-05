Неизвестные слили новую серию «Игры престолов» раньше времени. И она взорвала интернет!

Неизвестные хакеры досрочно слили в Сеть грядущий эпизод «Игры престолов» под названием «Трофеи войны». По плану серия должна была выйти вечером воскресенья (в России — в понедельник утром), но злоумышленники её опубликовали на несколько дней раньше. Источники The Hollywood Reporter сообщают, что утечка связана не с массовым взломом серверов HBO, а с ошибкой индийского распространителя.
Судя по служебным отметкам, «водяным знакам» и таймкоду, эта серия была предназначена для внутреннего пользования.
Несмотря на то, что эпизод появился в Сети лишь в низком качестве, с ним успели познакомиться многие зрители — и серия взорвала интернет! Мы решили опубликовать несколько эмоциональных отзывов, среди которых могут встречаться и спойлерные:
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Осторожно, спойлеры!В материале могут содержаться спойлеры к ещё не вышедшей серии «Игры престолов». Если хотите воздержаться, то лучше почитайте наш дайджест сериальных новинок.
Дейенерис в очередной раз не убили. Очень жаль #GameOfThrones
— злочистыбелла (@peak_of_madness) August 5, 2017
Топ-3 серии #GameOfThrones
6×09
6×10
7×04
— Nadine (@EsperanzaHope13) August 5, 2017
АААААА,4 серия 7 сезона ваще 🔥огоооонь🔥в прямом смысле слова) p.s. брон красава! #GameOfThrones
— Александр Фип (@fipon) August 5, 2017
Посмотрела слитую 4 серию #играпрестолов
Кажется, начинается мясо
— Марк/один в темноте (@reddish_haze) August 5, 2017
#Играпрестолов #GameOfThones четвертую серию нужно просто увидеть!!! 😮😮😮 Никакие слова не передадут всю эпичность действа! pic.twitter.com/lFLRaRQn9a
— Максим (@maks_sim) August 5, 2017
Джейме же вроде как не видел Тириона? Прихерел бы#GameOfThrones#ИграПрестолов pic.twitter.com/IDNvzLOUI0
— ღ ms.Miracle ღ (@vika71rus) August 5, 2017
#Brienne : Who taught you to do that#AryaStark : No One#GoTS7e4 #GoTS7 #GameOfThrones #GoTLeak #JonSnow pic.twitter.com/t2D3zAmjkU
— WINTER IS HERE 🐺 (@Yo_Y_So_Serious) August 5, 2017
Бриенна: Кто тебя этому научил? Арья: Никто.
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