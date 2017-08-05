Неизвестные слили новую серию «Игры престолов» раньше времени. И она взорвала интернет!

Неизвестные слили новую серию «Игры престолов» раньше времени. И она взорвала интернет!

Неизвестные хакеры досрочно слили в Сеть грядущий эпизод «Игры престолов» под названием «Трофеи войны». По плану серия должна была выйти вечером воскресенья (в России — в понедельник утром), но злоумышленники её опубликовали на несколько дней раньше. Источники The Hollywood Reporter сообщают, что утечка связана не с массовым взломом серверов HBO, а с ошибкой индийского распространителя.

Судя по служебным отметкам, «водяным знакам» и таймкоду, эта серия была предназначена для внутреннего пользования.

Несмотря на то, что эпизод появился в Сети лишь в низком качестве, с ним успели познакомиться многие зрители — и серия взорвала интернет! Мы решили опубликовать несколько эмоциональных отзывов, среди которых могут встречаться и спойлерные:

Осторожно, спойлеры! В материале могут содержаться спойлеры к ещё не вышедшей серии «Игры престолов». Если хотите воздержаться, то лучше почитайте наш дайджест сериальных новинок

Дейенерис в очередной раз не убили. Очень жаль #GameOfThrones — злочистыбелла (@peak_of_madness) August 5, 2017

АААААА,4 серия 7 сезона ваще 🔥огоооонь🔥в прямом смысле слова) p.s. брон красава! #GameOfThrones — Александр Фип (@fipon) August 5, 2017

Посмотрела слитую 4 серию #играпрестолов

Кажется, начинается мясо — Марк/один в темноте (@reddish_haze) August 5, 2017

#Играпрестолов #GameOfThones четвертую серию нужно просто увидеть!!! 😮😮😮 Никакие слова не передадут всю эпичность действа! pic.twitter.com/lFLRaRQn9a — Максим (@maks_sim) August 5, 2017

Бриенна: Кто тебя этому научил? Арья: Никто.

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