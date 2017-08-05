Неизвестные хакеры досрочно слили в Сеть грядущий эпизод «Игры престолов» под названием «Трофеи войны». По плану серия должна была выйти вечером воскресенья (в России — в понедельник утром), но злоумышленники её опубликовали на несколько дней раньше. Источники The Hollywood Reporter сообщают, что утечка связана не с массовым взломом серверов HBO, а с ошибкой индийского распространителя.

Судя по служебным отметкам, «водяным знакам» и таймкоду, эта серия была предназначена для внутреннего пользования.

Неизвестные слили новую серию «Игры престолов» раньше времени. И она взорвала интернет!

Несмотря на то, что эпизод появился в Сети лишь в низком качестве, с ним успели познакомиться многие зрители — и серия взорвала интернет! Мы решили опубликовать несколько эмоциональных отзывов, среди которых могут встречаться и спойлерные:

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

В материале могут содержаться спойлеры к ещё не вышедшей серии «Игры престолов». Если хотите воздержаться, то лучше почитайте наш дайджест сериальных новинок.

Бриенна: Кто тебя этому научил? Арья: Никто. 

Читайте также

Хакеры взломали HBO и опубликовали отрывки из «Игры престолов» и других проектов

Хакеры взломали HBO и опубликовали отрывки из «Игры престолов»

31.07.2017

Всего данных украли почти на 1.5 терабайта.

В Сеть утёк сюжет первой серии финального сезона «Игры престолов»!

В Сеть утёк сюжет первой серии финального сезона «Игры престолов»!

02.08.2017

Почти все сюжетные линии сойдутся воедино, герои объединят усилия перед решающим сражением с Королём Ночи.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Поделиться
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.