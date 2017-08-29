Ура, «Ветра зимы» скоро будут дописаны! Но, похоже, работу над новым томом из цикла «Песнь льда и пламени» завершит не писатель Джордж Мартин, а нейронная сеть. Портал Motherboard сообщает, что программист Зак Тутт написал программу, которая проанализировала сюжет книжного цикла и написала несколько новых глав «Ветров зимы». Ознакомиться с материалами можно на сайте GitHub.

Зак, большой фанат книг и сериала, недавно закончил курсы по искусственному интеллекту и глубинному обучению. За основу своего проекта он взял технологию рекуррентной нейронной сети. Программа идеально подходит для работы с текстом, поскольку способна выявлять контекстные связи в предложениях. Кроме того, нейросеть умеет хранить информацию в течение долгого времени, что позволяет ей не повторяться в повествовании.

Программист прогнал нейросеть по первым пяти книгам саги — всего программа проанализировала 5736 страниц. Дальше Тутт задал лишь название главы — имя персонажа, вокруг которого будет строиться отрывок, — а остальную работу выполнила нейросеть. Программа, как и сам Джордж Мартин, описывает события от третьего лица с точки зрения одного из героев — Зак выбрал Тириона, Арью, Вариса, Джона и Джейме.

Более того, нейросеть предсказала и несколько интересных сюжетных поворотов. Любопытно, что часть из них соответствует фанатским теориям и предположениям. Так, например, Джейме Ланнистер всё же убьёт родную сестру и любовницу Серсею. Джон Сноу, по расчётам нейросети, оседлает одного из драконов Дейенерис. А вот саму Драконью королеву ждёт вероломное предательство — её отравит советник Варис.

Как утверждает Тутт, нейросеть допускает ошибки, но всё это из-за стиля Джорджа Мартина. Писатель использует много прилагательных, что осложняет работу нейросети. Программист считает, что программа может писать намного лучше, но для этого ей нужно проанализировать в сотню раз больше материалов.