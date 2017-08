Осторожно, спойлеры! Ниже будут спойлеры к финалу. Мы предупредили!

Заключительный эпизод седьмого сезона дал нам ровно то, что мы ожидали: сведение почти всех ключевых персонажей вместе, скромную постельную сцену Джона Сноу и Дейенерис, короткий флэшбек с Рейгаром и Лианной и гибель главного интригана Вестероса Мизинца. За последнее особенно обидно — книжный Мизинец вряд ли позволил бы, простите за каламбур, так бездарно обвести себя вокруг пальца. Сериал подходит к концу, и, к сожалению, подобные упрощения и поверхностный взгляд на события стали нормой.

Однако мне серия скорее понравилась. В ней, в отличие от шестого эпизода, намного меньше неожиданных «роялей в кустах» и постоянных «телепортаций», из-за которых в происходящее попросту не верилось. Порадовали отдельные разговоры: как Пёс бросил несколько фраз своему брату, как Тирион разговаривал с Серсеей, как приговаривали Бейлиша. «Внезапный» поворот с Эуроном тоже хорош. На фоне общей серости сценария начинаешь ценить такие небольшие детали, которые хорошо бы смотрелись и в самой книге.

Ну и зрелищность. Из всех спойлеров я больше всего ждал сцены падения Стены — и она совершенно не разочаровала! Всё было красиво, трагично и эпично, почти как в крупнобюджетном блокбастере. Мой внутренний ребёнок ликовал, когда огромный дракон-нежить, дышащий смертоносным льдом, обрушивал Стену слой за слоем. У создателей вышла, пожалуй, одна из самых крутых фэнтези-сцен за многие годы. Правда, жаль, что они столько усилий в сценарий не вкладывают, — но и на том спасибо.

Сперва порадовался, что серия длится почти как полнометражный фильм, — но, увы, сама серия несколько разочаровала. Большую часть времени заняла долгая вереница сцен в Драконьем логове. И смотрелись они… неловко — как то самое молчание перед Пафосным Появлением Дейенерис. Удалось даже сформулировать ощущение, которое не покидало изрядную часть сезона: похоже, за неимением шестой книги авторы сериала нашли себе новый источник вдохновения — учебник комбинаторики. «Дано: N героев прибыли в Королевскую гавань. Сколько надо снять диалогов, чтобы каждый поговорил с каждым?»

С линией Винтерфелла всё ещё печальнее. Понятно, что сценаристы хотели добиться вау-эффекта в кульминации, но получилось, что сперва Санса с Арьей ведут себя как круглые дуры, а потом — абсолютно без мотивации и без сюжетных предпосылок «прозревают». Если бы нам показали разрешение их сестринской ссоры прямо в Большом зале или, наоборот, заранее дали бы понять, что они не доверяют Мизинцу, в характерах сохранилась бы логика. А так получился «рояль в кустах», который в спойлерном пересказе и то выглядел разумнее (но лишь потому, что для краткого пересказа «белые пятна» — это нормально).

При этом прежние серии, даже невзирая на спойлеры, всё-таки смотрелись на диво — что Пламенное поле, что спойлерный-момент-с-синим-глазом. А здесь как-то огрехи характеров и диалогов сразу полезли наружу. Например: почему герои вдруг заговорили совершенно современным языком? Формулировки «it sends better message» и «…not the most reliable source of information» — это планёрка пиар-отдела, но никак не средневековые беседы. Ну а в хлипкой логике действий очень видны костыли, которыми подпирали всю эту конструкцию, чтобы поскорее свести сюжет к финалу, — и оттого, что общая канва событий развивается в логичном и правильном направлении, лишь больше хочется поскорее прочитать оригинал. Наконец, вишенка на торте — постельная сцена, снятая неловко и как-то по-пуритански — если судить по нынешним стандартам сериалов. Вот только ирония в том, что «Игра престолов» эти стандарты когда-то и задала…

Но, конечно, были и хорошие моменты. Первое — сорвавшийся на ярость Тирион. Когда Динклейджу дают развернуться, он по-прежнему прекрасен. Второе — фраза «Ты Грейджой. И ты Старк», потому что в следующем сезоне её могут припомнить и самому Джону, чтобы не терзался новым кризисом идентичности. Ну и наконец — если воспринимать сериал как иллюстрацию к книгам (увы, пока несуществующим), то в этом качестве он по-прежнему выше всяких похвал. Когда персонажи умолкают, а «микрофон» отдают операторам и визуальщикам, выходит просто волшебно. Это и красивые ракурсы фаланг Безупречных в начале, и прекрасные пейзажи первого снега над Королевской гаванью, и, конечно же, пафосный финал, который наверняка разлетится на многочисленные арты. Да, триумфальное наступление ледяного дыхания зимы под отчаянную музыку — это по-настоящему круто, и это стоило увидеть именно на экране. За такие моменты — по-прежнему спасибо сериалу. А для заполнения логических дыр придётся подождать до… Кхм. Ну, говорят, у Мартина закончился отпуск.

Кажется, сценаристы «Игры престолов» нашли приём, который кажется им исключительно удачным, а потому в последних сериях используется в хвост и гриву. При этом по духу он скорее подходит не суровому миру Мартина, а роуд-муви в стиле «О чём говорят мужчины». Берёшь пачку героев, они движутся в одном направлении и по очереди разговаривают друг с другом. Часть разговоров — о наболевшем, часть — обязательно смешные, а без некоторых вполне можно было бы обойтись… но нет же, персонажи ещё не дошли до Драконьего Логова, так что пусть ещё поболтают. Такое впечатление, что последние две серии заказывала Алиса из книг Льюиса Кэррола, которой книга казалась скучной, если там не было ни картинок, ни разговоров. Тут разговоров и картинок в достатке, однако пропала глубина сюжета.

То ли дело в том, что литературного источника-опоры уже нет, то ли кто-то в лютой спешке пытается распутать сюжетные узлы, но повествование стало очень поверхностным. Такое впечатление, что перед нами набросок пьесы — с диалогами и роялями в кустах, — а не её плоть и кровь. Даже долгожданная постельная сцена — и та до обидного короткая. В какой момент сёстры Старк ухитрились распутать все замыслы Мизинца и решили его убить, например? Где та напряжённая атмосфера, которой могли похвастаться прошлые сезоны? Героев усадили в импровизированном театре, чтобы продемонстрировать им зомби… Но в этом моменте нет искры, накала, страсти — и персонажи сейчас менее живые и настоящие, чем актёры, игравшие их в прошлом сезоне.

Радуют отдельные удачные сцены и детали. Мы наконец увидели прежнего Тириона, который очень убедителен и эмоционален, когда говорит от сердца. Мы увидели нового Теона Грейджоя, который наконец-то состриг немного купонов с того «преимущества в драке», которым одарил его Рамси Болтон. Мы увидели очень красивую сцену наступления зимы в Королевской Гавани. И наконец-то два самых эрудированных персонажа встретились, чтобы вслух проговорить статус и происхождение Джона Сноу. Точки расставлены, можно начинать финальную битву.

Финал седьмого сезона стал не только его кульминацией, но и олицетворением. До сих пор «Игра престолов» отличалась неторопливостью и обстоятельностью. Но, решив завершить сериал за два укороченных сезона, авторы изменили прежнему стилю повествования, которое в седьмом сезоне стало очень торопливым и поверхностным. Будь то политика, война или взаимоотношения персонажей — всё это создатели «Игры престолов» показывают в таком темпе, словно за ними гонится Рамси Болтон. А кого это до добра доводило?

Как следствие, седьмой сезон на фоне предыдущих выглядит словно подростковое фэнтези рядом со взрослым — атрибуты те же, но всё проще, быстрее, предсказуемее и очевиднее. Особенно ярко это выражено во взаимоотношениях Джона и Дени. Естественной «химии» между актёрами нет, а экранного времени для толкового развития их романа седьмой сезон не оставляет. Пара встреч с разговорами о политике и судьбах мира, несколько переглядываний — вот и вся романтическая линия с предсказуемым, но неубедительным итогом.

Впрочем, хотя и сезон в целом и его финал получились изрядно скомканными, оба могут похвастаться солидным количеством ярких сцен и диалогов. В финале особенно сильными и запоминающимися получились сцена беседы тет-а-тет между Тирионом и Серсеей, а также суд в Винтерфелле, который привёл к прощанию с одним из самых ловких и обаятельных игроков в престолы.

Ну что ж, «Дракон и волк» стал закономерным завершением всего сезона. Создатели сериала в очередной раз показали, насколько их детище уступает литературному первоисточнику, — сценаристы могут прописывать остроумные диалоги, операторы выхватывают запоминающиеся кадры, а режиссёры идеально выстраивают композицию сцены, но в сюжетном плане сериалу до «Песни» как пешком до Луны.

В последних сезонах, когда шоураннеры лишились книжного материала, это различие особенно бросается в глаза. Джордж Мартин мог действительно рассказать Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу, чем закончится сериал и какие ключевые события ждут героев по ходу повествования, но достижение этих ключевых развязок ложится исключительно на плечи сценаристов, поэтому некоторые повороты сюжета шиты белыми нитками и не выдерживают никакой критики в контексте логики всей «Песни». Вопиющий пример подобной импотенции сценаристов — планомерный и целенаправленный слив Питера Бейлиша.

Мизинец долгое время оставался одним из самых ловких и обаятельных игроков в престолы. Все его действия подчинялись определённой логике,а сам персонаж целенаправленно шёл к достижению определённой цели. Но с момента замужества Сансы с Рамси Болтоном поступки Бейлиша утратили всякий смысл. Абсурдность его поведения достигла пика как раз в завершившемся сезоне. Для чего он пытался поссорить Сансу с Арьей? Зачем он оставался в Винтерфелле? Почему он не насторожился, когда Бран начал цитировать его же собственные слова? Каким образом Санса и Арья достигли согласия и объединили усилия против Мизинца? С каких пор они такие союзницы?

Подобные претензии можно предъявлять и к остальным сюжетным веткам. Когда Сэм успел прочитать про женитьбу Рейгара и Лианны Старк? В чём заключался изначальный план Короля Ночи по штурму Стены? Белые ходоки c третьего сезона сидели по соседству со Стеной в ожидании… чего? Пока мимо совершенно случайно не пролетит сбившийся с курса дракон? Пока Дети Леса на холме свистнут? Когда Дени и Джон успели воспылать друг к другу такой всепоглощающей страстью? Сценаристам не удалось логически обосновать возникновение романтических отношений между героями, а учитывая, что романтику играют два самых деревянных актёра во всём сериале, и рассчитывать на экранную химию не приходится… Жизнь — боль, и даже инцест её не спасает.

Сериал по-прежнему вытягивают отдельные отлично поставленные сцены и прекрасно снятые кадры. Таких моментов хватает и в финальной серии. Встреча Пса с братом впечатляет. Теон впервые за семь сезонов делает что-то стоящее. Любопытно, но, чтобы отрастить яйца, ему понадобилось их потерять. Тирион участвует в самой сильной сцене с момента убийства отца. Джон говорит необычайно правильную фразу «Ты Грейджой. И ты Старк», которую ему ещё не раз придётся вспоминать в следующем сезоне. Стена разрушается крайне предсказуемо, но весьма красиво. Но самый драматичный момент — уход Джейме из Королевской Гавани на фоне начинающегося снегопада.

Что ж, это было поверхностно, местами нелепо, но весьма красиво. Вносите следующий сезон!

