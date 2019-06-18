11 июня в мировой прокат вышли новые «Люди в чёрном: Интернэшл» с Крисом Хэмсвортом и Тессой Томпсон в главных ролях. Несмотря на участие звёзд, сборы фильма оставляют желать лучшего — за первую неделю он привлёк по миру 103 миллиона долларов при производственном бюджете в 110 миллионов (без учёта рекламы). По всей видимости, картину ждёт кассовая неудача — либо она провалится, либо просто «выйдет в ноль», похоронив любые идеи о сиквеле.

17 июня издание The Hollywood Reporter выпустило заметку о проблемах на съёмочной площадке — оказывается, даже сама Sony не особо верила в его успех, позволив ссоре продюсера и режиссёра испортить картину.

В 2016 году компания хотела выпустить кроссовер «Людей в чёрном» с «Мачо и ботаном» (21 Jump Street в оригинале). Эту идею поддерживал исполнительный продюсер Том Ротман. Он понимал, что провал поставит крест на обеих франшизах.

Амбициозный план состоял в том, чтобы договориться со всеми причастными — Стивеном Спилбергом и Уолтером Парксом со стороны «Людей в чёрном» и Крисом Миллером и Филом Лордом со стороны «Мачо и ботана». При этом продюсер «Мачо и ботана» Нил Морец отказался идти на компромисс — он запросил гарантированный возврат вложенных средств в случае провала. В итоге, Sony отказалась от идеи кроссовера и решила просто перезапустить «Людей в чёрном».

Звать Уилла Смита было слишком дорого — студии и так непросто дались с ним переговоры по поводу «Плохих парней 3». Тем более, его нужно было мирить с Томми Ли Джонсом, а ещё оба актёра были слишком дорогими. Поэтому стартовать решили без них.

Sony посчитали, что Тесса Томпсон и Крис Хемсворт привлекут новую фан-базу — тех зрителей, кому понравился дуэт актёров в успешном «Торе: Рагнарёк». При этом актёры согласились поучаствовать в проекте, потому что им понравился первоначальный сценарий.

«Сценарий был хорош», — комментирует один из источников. Его писал дуэт Арт Маркам и Мэтт Холлоуэй, отвечавшие за сюжет первого «Железного человека», «Карателя» 2008 года и пятой части «Трансформеров». Первоначальный сценарий описывают как «более актуальный», он был посвящён иммиграционной политике. В какой-то момент герои должны были столкнуться со злодеями, которые представляли собой музыкальную группу а-ля The Beatles — в конце эти четверо соединялись в одного суперзлодея.

Проблемы начались, когда в 2018-м Sony покинул исполнительный вице-президент по производству Дэвид Бобэйр. В итоге, его так и не заменили, и потому курировать проект стал продюсер Уолтер Паркс, ветеран студии, работавший ещё над оригинальными «Людьми в чёрном» и триллерами «Военные игры» 1983-го и «Тихушники» 1992-го. Он не сошёлся во взглядах с режиссёром Ф. Гэри Греем («Голос улиц», «Форсаж 8») и потому начал переписывать сценарий на свой лад — не только во время препродакшена, но и уже на съёмках.

Из-за переписывания текста возникала путаница, и Томпсон с Хемсвортом пришлось нанять собственных сценаристов диалогов.

Паркс в том числе брал на себя обязанности режиссёра, но так, чтобы не нарушать правил Гильдии режиссёров Америки. Гэри Грею это не нравилось, он порывался покинуть проект, но его всякий раз убеждали остаться.

Грей и Паркс конфликтовали даже из-за цветокоррекции! Паркса охарактеризовали как сразу «и поджигателя, и пожарного».

При этом постпродакшен прошёл в относительном спокойствии — никаких масштабных пересъёмок в духе «Тёмного феникса» не было. А на тестовые показы позвали друзей и членов семей съёмочной группы. На руках у студии было две версии фильма — одна от Грея, другая от Паркса. И в кино в итоге пошла версия продюсера. Как отмечает один из инсайдеров, Sony никак не вмешивалась в конфликт постановщика и продюсера.

В целом, студию не особо волновала проблема прибыли. Фильм обошёлся в 110 миллионов долларов, большую часть из которых выделил китайский конгломерат Tencent и несколько спонсоров.

Ещё один источник отмечает главную проблему — Sony так и не смогла донести до зрителей, зачем им смотреть этот фильм.

Никто не спешил смотреть этот фильм, картине нужна была более серьёзная причина для существования. один из продюсеров Sony

Другой продюсер Sony добавляет, что основная идея франшизы «пришельцы живут среди нас» звучит отлично. И поэтому зрители ещё захотят вернуться в этот мир — возможно, в сериале или в иной картине.