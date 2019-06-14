Почему «Люди в чёрном: Интернэшнл» смотреть не обязательно

В детстве Молли узнала о существовании пришельцев и секретной организации, защищающей Землю от гостей из космоса. С тех пор она посвятила жизнь тому, чтобы попасть в ряды этой организации. Её мечта сбылась, и вот агент-стажёр Эм получает первое задание: отправиться в Англию и выяснить, что не так с лондонским отделением ЛВЧ.

Men in Black International Режиссёр: Ф. Гэри Грей

В ролях: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон

Премьера в России: 13 июля 2019

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Люди в чёрном» (1997) • «Тор: Рагнарёк» (2017)

Кинофраншиза «Люди в чёрном» подарила нам три фильма, и вышедшая в 2012 году третья часть вроде бы поставила точку в истории агентов Джея и Кея. Но в 2017-м пошли слухи, что Sony работает над мягким перезапуском франшизы с молодыми актёрами и более глобальным размахом. В 2018 году студия анонсировала фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» — первую в серии картину, действие которой разворачивается за пределами США.

В центре событий — новая пара агентов: очередной новобранец, агент Эм, и её напарник поневоле — звезда лондонского отделения агент Эйч. Едва познакомившись и ещё не научившись толком доверять друг другу, Эйч & Эм должны спасти Землю от очередной инопланетной угрозы и параллельно найти крота в рядах организации.

Если вам показалось, что вы это уже слышали, то вам не показалось. «Люди в чёрном: Интернэшнл» открыто пользуются приёмами первого фильма серии, не пытаясь привнести в неё ничего нового. Да, Уилла Смита и Томми Ли Джонса сменили Тесса Томпсон и Крис Хемсворт, а место действия перенеслось за Атлантику, и герои посетили Лондон, Париж, Марракеш и Неаполь. Но разве таких нововведений мы ждём от серии, которая некогда была одной из самых умных, зрелищных, смешных и изобретательных фантастических франшиз?

В надежде понравиться зрителю фильм полагается на химию между исполнителями главных ролей. Томпсон и Хемсворт играют вместе уже не первый раз (чего стоит их дуэт в «Торе: Рагнарёк»!), между ними в самом деле пробегают искры. Но экранная химия работает на все сто только при детально проработанных характерах, а агенты Эйч и Эм этим похвастать не могут.

Фактически главной героиней фильма стала Эм, она же Молли. У девушки есть предыстория и свои мотивы мечтать о вступлении в организацию, а следить за попытками Молли выйти на след Людей в чёрном действительно любопытно. Но как только она добивается своей цели и надевает чёрный костюм, на месте целеустремлённой и немного наивной девушки появляется даже не агент Эм, а агент Мэри Сью со всеми вытекающими.

В то, что до появления Эм в лондонском отделении работали одни придурки, поверить ещё можно. А вот в то, что пришедший с улицы новичок так легко впишется в ряды организации, играючи уделает опытных профессионалов и, не имея никакого опыта в общении с пришельцами, в принципе не будет совершать ошибок, поверить уже сложнее.

Проблема в том, что обучение и подготовка М остались за кадром. Создаётся впечатление, что она превратилась из новичка в агента-стажера в мгновение ока. А ведь в оригинальном фильме отборочные экзамены Джея в ряды агентов были одним из самых смешных моментов. Да и потом герой Уилла Смита то и дело влипал в истории: то палить из сверчка начнёт почём зря, то инопланетянина с человеком перепутает. Хотя его наставником был опытнейший агент Кей, а Молли достался всего лишь агент Эйч.

Мало того, что Крис Хемсворт играет Тора в галстуке, — причём помесь Тора-шутника из «Рагнарёка» с Тором-раздолбаем из «Финала». Главная проблема — всё, что нам рассказывают о персонаже Хемсворта, не совпадает с тем, что мы видим в его исполнении. Нам говорят, что Эйч — ведущий оперативник лондонского отделения, надежда и опора начальства, лучший агент своего поколения, спаситель мира и прочая, и прочая. На деле же перед нами предстаёт разгильдяй-неудачник, который косячит на каждом шагу, — и лишь по счастливой случайности из-за его косяков пока никто серьёзно не пострадал. Самый опытный агент Лондона похож на салагу, и на его фоне настоящий зелёный новобранец в лице Эм выглядит профессионалом. Как будто их экземпляры сценария перепутали!

И ведь в фильме встречаются интересные задумки, но самые перспективные сюжетные идеи создатели умудрились свести в никуда. Удели сценарий больше времени попыткам Эм найти Людей в чёрном — сюжет бы от этого только выиграл. К примеру, раз нынче в ряды организации принимают первого встречного, почему бы героине просто не выдать себя за одного из Людей в чёрном, не впутаться случайно в серьёзные неприятности и не обратиться за помощью к настоящим агентам? Это было бы куда интереснее.

Практически с самого начала нам намекают на две вещи: во-первых, в лондонском отделении действует крот, а во-вторых, агент Эйч изменился и ведёт себя как-то не так. Но детективная интрига расходуется впустую, а перспективная сюжетная линия со странностями в поведении Эйча вообще никак не раскрывается. Как он поменялся, почему, поменялся ли вообще или это домыслы — подобные вопросы создателей не интересуют. А ведь усиль сценарий романтическую линию, появись в повествовании намёки, что Эйчу промыли мозги и он, сам того не зная, шпионит на каких-нибудь пришельцев, — и вуаля, сюжет заиграл бы совсем иными красками.

К сожалению, «Люди в чёрном: Интернэшнл» состоят из упущенных возможностей. Характеры персонажей недоработаны, потенциальные сюжетные повороты не исследованы, а насыщенный событиями сюжет никак не развивает вселенную. Казалось бы, действие не останавливается ни на минуту. Сюжет зайцем скачет из города в город, подбрасывает один сюрприз за другим, не напрягает и не заставляет скучать. Но при этом на экране не происходит ничего по-настоящему значимого. Выйдя из кинотеатра, ты тщетно пытаешься вспомнить хоть одну яркую сцену, кроме раскрытой ещё в трейлерах шутки про молот. За высокими темпами скрывается вторичный, полный клише сценарий. Второстепенные персонажи не проработаны, а о злодеях и вовсе без слёз не вспомнишь, настолько жалкое зрелище они собой представляют.

Самое же печальное, что в фильме, призванном расширить вселенную «Людей в чёрном», эта вселенная сжимается до размеров напёрстка. Здесь нет ни одной запоминающейся новой расы пришельцев, а отсылки к предыдущим фильмам сведены к минимуму. За исключением агента О в исполнении Эммы Томпсон, появятся лишь мопс Фрэнк да черви, и все они мелькнут в кадре на пару секунд. А Кея и Джея и вовсе разглядят только самые внимательные. Более того, «Интернэшнл» ещё и рушит канон. В первом фильме чётко сказано, что первый контакт с пришельцами случился в 1961 году и «Людей в чёрном» основало американское правительство. А теперь вдруг выясняется, что по ту сторону Атлантики Густав Эйфель общался с инопланетной жизнью ещё за семьдесят лет до того.