Netflix выпустит аниме-сериал «Эдем» от режиссёра «Стального алхимика

Netflix анонсировал новый фантастический аниме-сериал «Эдем» от Ясухиро Ириэ, режиссёра двух «Стальных алхимиков», а также проектов Code:Breaker и Scorching Ping Pong Girls.

Вот как звучит официальный синопсис:

Действие грядущего НФ-фэнтези сериала «Эдем» разворачивается спустя тысячи лет в будущем, в городе, известном под названием «Эдем 3». Он населён роботами, которых давным давно оставили их хозяева. Во время рутинного поручения два фермерских работа случайно пробуждают из стазиса маленькую девочку. И это событие идёт вразрез со всем тем, чему их учили верить — якобы люди считаются среди роботов запрещённой древней легендой. Так начинается путь двух роботов, которые пытаются спасти девочку из «Эдема».

Аккаунт NX уже поделился подробностями — всего нас ждёт четыре эпизода, которые выйдут в 2020 году. Также он опубликовал первый промо-кадр.

Помимо Ясухиро Ириэ, над «Эдемом» будет работать продюсер Джастин Лич, за плечами которого участие в таких проектах, как «Звёздные войны: войны клонов», «Время приключений» и «Призрак в доспехах 2: Невинность».