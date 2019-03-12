Netflix объявил о начале работы над шестью новыми аниме-тайтлами для своего онлайн-кинотеатра. Почти все проекты — это адаптации других популярных произведений вроде манги Spriggan, комикса Supercrooks, сериала «Видоизменённый углерод» и видеоигры Dragon’s Dogma от Capcom.
- Spriggan — классическая манга Такасигэ Хироси и Минагавы Рёдзи, выходившая с 1989 по 1996 года. Её действие разворачивалось в последние годы «Холодной войны», когда в различных местах мира обнаруживались загадочные артефакты — оружие древних цивилизаций. Различные силы, включая военные организации, начали охоту за этими сокровищами, но корпорация Аркам поставила задачу защитить и/или уничтожить артефакты, ведь согласно посланию тех цивилизаций именно это оружие и привело к краху древних государств.
- Supercrooks — мини-серия из шести выпусков сценариста Марка Миллара и художника Лейнила Франсиса Ю, выходившая в 2012 году. Она рассказывает про группу суперзлодеев в отставке, которые недавно вышли из тюрьмы. Однажды злодей Жар сжульничал в казино и сорвал большой куш, однако владелец пригрозил смертью, если тот не принесёт 100 миллионов долларов. Поэтому суперзлодею оставалось только обратиться к своим товарищам и отправиться в Испанию, чтобы ограбить Ублюдка — одного из самых могущественных суперзлодеев на планете.
- Altered Carbon: Resleeved — аниме-сериал по мотивам одноимённого сериала Netflix, который в свою очередь основан на романе Ричарда Моргана! Нет, он выйдет не вместо второго сезона, а параллельно ему. Похоже, Netflix собирается и дальше развивать вселенную киберпанк-боевика, в котором человечество научилось сохранять и загружать сознание в новые тела — по сути, нас ждёт спин-офф основного сериала.
- Ghost in the Shell: SAC_2045 — продолжение аниме-сериала «Синдром одиночки», которое тоже будет выполнено в технике 3DCG-анимации. Работать над шоу будет режиссёр оригинального мультсериала Кэндзи Камияма и режиссёр Синдзи Арамаки, известный по проектам в жанре меха с использованием CG-технологий (снимал «Яблочное зёрнышко», «Звёздный десант: Вторжение» и «Космического пирата Харлока»). Выходит в 2020 году.
- Vampire in the Garden — оригинальный проект от студии WIT, рассказывающий о девушках Момо и Файн, которые случайно пересекаются друг с другом. Вот только одна из них человек, а другая — вампир. Сериал будет посвящен их непростым отношениям, которые переплетаются между собой «силой или музыкой».
- Dragon’s Dogma — аниме-сериал от студии Sublimation, который в визуальном плане объединит нарисованные от руки элементы и графику с применением сел-шейдинга (вероятно, в духе «Принца-дракона»). Проект будет основан на одноимённой видеоигре геймдизайнера Хидеаки Итсуно (Devil May Cry) для Capcom. Это экшен-RPG, сочетающая в себе исследование мира, динамичные бои с отсечением конечностей и взаимодействие с ИИ-спутниками.
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