Первым Капитаном Марвел была не Кэрол Дэнверс — она унаследовала титул от другого персонажа. А до того она была героиней под псевдонимами Мисс Марвел и Двойная Звезда. Рассказываем историю Капитана ...

Вопреки ожиданиям, никакого особого феминизма в картине нет. Это просто боевик о том, что героем может быть любой. Проблема в том, что героиня слишком уж непобедима.