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Николай Дыбовский ушел из Ice-Pick Lodge

Дмитрий Кинский
14 марта 14:32
98
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Ice-Pick Lodge объявила, что креативный директор Николай Дыбовский покинул студию, чтобы «уделять больше времени личным проектам и жизни».
Последние несколько месяцев в компании перераспределяли задачи Николая между другими сотрудниками — этот процесс уже завершился.
Директорами Ice-Pick Lodge останутся Петр Потапов и Айрат Закиров, которые продолжат руководить производством «Мора 3».
Ранее вокруг Дыбовского разразился скандал из-за семейных проблем. Не исключено, что уход разработчика связан с этим.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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