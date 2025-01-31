Новый тизер мясного шутера Killing Floor 3

Tripwire Interactive опубликовала новый тизер-трейлер кооперативного мясного шутера Killing Floor 3.

Вместе с этим студия объявила дату релиза — 25 марта на PS5, XSX/S и ПК. А с 20 по 24 февраля пройдет закрытое бета-тестирование игры.

Действие триквела развернется в 2091 году, когда отряд «Сумрак» бросает вызов злой корпорации и ее армии мутантов.

Разработчики обещают, что в шутере будет широкий арсенал оружия (от огнеметов до катан), а также высокий искусственный интеллект врагов.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.