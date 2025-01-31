КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Интересные российские фильмы 2024 года: фантастика, мистика и один сериал
Какие фильмы смотреть в феврале 2025? Пересильд, Marvel и ведьмак
«Присутствие» Стивена Содерберга: фильм о том, каково быть призраком
«Носферату» Роберта Эггерса: во власти абсолютного зла

Классика

Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Приквелы «Звёздных войн» заслуживают больше любви
Новости

Новый тизер мясного шутера Killing Floor 3

Дмитрий Кинский
31 января 17:09
41
1 минута на чтение
Tripwire Interactive опубликовала новый тизер-трейлер кооперативного мясного шутера Killing Floor 3.
Вместе с этим студия объявила дату релиза — 25 марта на PS5, XSX/S и ПК. А с 20 по 24 февраля пройдет закрытое бета-тестирование игры.
Действие триквела развернется в 2091 году, когда отряд «Сумрак» бросает вызов злой корпорации и ее армии мутантов.
Разработчики обещают, что в шутере будет широкий арсенал оружия (от огнеметов до катан), а также высокий искусственный интеллект врагов.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 255 (февраль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Аарон Пол и Эйса Гонсалес в трейлере научно-фантастического хоррора Ash

Новости

В «Крике 7» появятся актеры, сыгравшие маньяков в первой и третьей частях
Фильм выйдет в феврале 2026-го.

Новости

Братья Дафферы займутся спин-оффами «Очень странных дел»

Новости

Абмициозная RPG Clair Obscur: Expedition 33 получит фильм. Игра выйдет только в апреле
Даты премьеры у экранизации еще нет.

Новости

НФ-триллер «Факультет» получит ремейк
Когда он выйдет, не уточняется

Новости

«Игра в кальмара», «Франкенштейн» и «Бессмертная гвардия 2» — новинки от Netflix в 2025 году
Год у Netflix будет насыщенным.

Новости

«Давай потанцуем» — Netflix объявил дату выхода аниме Devil May Cry
Премьера в апреле

Новости

В России снимут фильм по мотивам «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона
Работа начнется до конца 2025 года.

Новости

«Ужасающий 4» в разработке — в нем расскажут о происхождении клоуна-убийцы

Новости

По интерактивному кино Beyond: Two Souls снимут сериал. Но зачем?
Даты выхода пока нет
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты