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Новый трейлер «живого» фильма по «Смешарикам»

Андрей Квасков
4 августа 15:56
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1 минута на чтение
«Вольга» выпустила новый трейлер фантастического фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» по мотивам одноименного мультсериала.

По сюжету герои обнаруживают устройство, благодаря которому они пробуждаются в реальном мире, где им грозит опасность. На самом деле они находятся на космическом корабле, который вот-вот потерпит крушение.
Сценарий написал Сергей Лукьяненко, а в актерском составе числятся Людмила Артемьева, Иван Агапов, Ян Цапник, Александр Лыков, Николай Добрынин и другие.
Премьера состоится 6 августа.
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Андрей Квасков
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