Новый трейлер «живого» фильма по «Смешарикам»

по мотивам одноименного мультсериала





По сюжету герои обнаруживают устройство, благодаря которому они пробуждаются в реальном мире, где им грозит опасность. На самом деле они находятся на космическом корабле, который вот-вот потерпит крушение.

Сценарий написал Сергей Лукьяненко, а в актерском составе числятся Людмила Артемьева, Иван Агапов, Ян Цапник, Александр Лыков, Николай Добрынин и другие.



Премьера состоится 6 августа.



«Вольга» выпустила новый трейлер фантастического фильма «Смешарики: Сквозь вселенные»