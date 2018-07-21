Специально для Comic-Con в Сан-Диего создатели фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» опубликовали новый трейлер. Ролик показывает уже знакомых по первой части персонажей, в том числе Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) , Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу), Якоба Ковальски (Дэн Фоглер) и их противника — того волшебника, которого ещё можно называть — Грин-де-Вальда (Джонни Депп).

Впрочем, трейлер удивил и совершенно новыми героями, среди которых — старый знакомый фанатов «Гарри Поттера» из истории о философском камне. И, конечно же, необычными волшебными созданиями.

Премьера второй части «Фантастических тварей» в России состоится 15 ноября.

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