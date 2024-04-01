20th Century Studios опубликовала новый трейлер «Королевства планеты обезьян».

Действие новой картины развернется спустя много поколений после смерти Цезаря. Многие обезьяны уже никогда не слышали о нем, а другие извратили его учения ради собственной выгоды.

Режиссером картины выступил Уэс Болл вместо Мэтта Ривза, который снял последние два фильма трилогии.

Премьера состоится 10 мая 2024.