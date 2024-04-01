20th Century Studios опубликовала новый трейлер «Королевства планеты обезьян».
Действие новой картины развернется спустя много поколений после смерти Цезаря. Многие обезьяны уже никогда не слышали о нем, а другие извратили его учения ради собственной выгоды.
Режиссером картины выступил Уэс Болл вместо Мэтта Ривза, который снял последние два фильма трилогии.
Премьера состоится 10 мая 2024.
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