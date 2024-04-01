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    Новый трейлер «Королевства планеты обезьян»

    1 апреля 2024
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    01.04.2024
    229
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    Новый трейлер «Королевства планеты обезьян»

    20th Century Studios опубликовала новый трейлер «Королевства планеты обезьян».

    Действие новой картины развернется спустя много поколений после смерти Цезаря. Многие обезьяны уже никогда не слышали о нем, а другие извратили его учения ради собственной выгоды.

    Режиссером картины выступил Уэс Болл вместо Мэтта Ривза, который снял последние два фильма трилогии.

    Премьера состоится 10 мая 2024.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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