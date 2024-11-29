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Нуарный комикс-детектив «Ну, погоди!» получит печатную версию

Дмитрий Кинский
29 ноября 17:53
851
1 минута на чтение
Художник Максим Каммерер запустил краудфандинговую кампанию для выпуска комикса Wild (в народе — нуарный «Ну, погоди!»), который он публикует в течение нескольких лет.
Действие разворачивается в декорациях, напоминающих период застоя СССР, а в центре сюжета капитан милиции Волков, который вот уже семь лет гоняется за маньяком по прозвищу Заяц. В прошлом ему удалось поймать Зайца, но преступник бежал, в результате чего многие друзья и сослуживцы Волкова погибли.
По словам автора, идея для комикса у него возникла, когда он пересматривал культовый мультсериал и задался вопросом: а что, если бы Волк бегал за Зайцем не просто так?
В печатное издание на 120 страниц войдут отредактированные версии уже вышедших комиксов, а также весь вырезанный контент и дополнительные материалы (со спойлерами к дальнейшим событиям!).
На момент написания заметки иллюстратору удалось выполнить основную цель в 250 тысяч рублей.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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