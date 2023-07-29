Нуарный тизер лайв-экшена про Дайсукэ Дзигэна из аниме «Люпен III»

Amazon Prime показал тизер лайв-экшена «Дайсукэ Дзигэн» по аниме «Люпен III».
В центре сюжета — снайпер Дайсукэ Дзигэн, напарник гениального вора и авантюриста Люпена Третьего, превосходный стрелок.
Дайсукэ Дзигэна сыграет Тэцудзи Тамаяма, который уже воплотил героя в фильме «Люпен III» 2014 года.
За производство отвечают Amazon Studio и аниме-студия TMS Entertainment, создавшая аниме «Люпен III».
Фильм выйдет 13 октября на Prime Video.
«Люпен III» — манга Монки Панча и её аниме-адаптации, которые пользуются популярностью в Японии и по всему миру уже более 50 лет. Оригинальная манга была выпущена в 1967 году, а в 1971 году вышел первый телесериал, рассказывающий о приключениях вора-джентльмена и его команды, в которую входит и Дайсукэ Дзигэн. С тех пор было создано множество анимационных фильмов и сериалов, в которых Люпен III проворачивает всевозможные немыслимые кражи.
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