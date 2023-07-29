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    Нуарный тизер лайв-экшена про Дайсукэ Дзигэна из аниме «Люпен III»

    29 июля 2023
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    29.07.2023
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    Нуарный тизер лайв-экшна про Дайсукэ Дзигэна из аниме «Люпен»

    Amazon Prime показал тизер лайв-экшена «Дайсукэ Дзигэн» по аниме «Люпен III».

    В центре сюжета — снайпер Дайсукэ Дзигэн, напарник гениального вора и авантюриста Люпена Третьего, превосходный стрелок.

     

    Дайсукэ Дзигэна сыграет Тэцудзи Тамаяма, который уже воплотил героя в фильме «Люпен III» 2014 года.

    За производство отвечают Amazon Studio и аниме-студия TMS Entertainment, создавшая аниме «Люпен III».

    Фильм выйдет 13 октября на Prime Video.

    «Люпен III» — манга Монки Панча и её аниме-адаптации, которые пользуются популярностью в Японии и по всему миру уже более 50 лет. Оригинальная манга была выпущена в 1967 году, а в 1971 году вышел первый телесериал, рассказывающий о приключениях вора-джентльмена и его команды, в которую входит и Дайсукэ Дзигэн. С тех пор было создано множество анимационных фильмов и сериалов, в которых Люпен III проворачивает всевозможные немыслимые кражи.

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     Марина Беляева |  15.11.2020 |  660

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