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Новости

Объявлены финалисты премии «Хьюго» 2025 года

Андрей Квасков
8 апреля 14:38
673
2 минуты на чтение
Организаторы Seattle WorldCon, 83-го Всемирного конвента научной фантастики, огласили финалистов «Хьюго» 2025 года. В этом году они подсчитали и учли 1738 анкет от участников.

Церемония награждения пройдёт 16 августа 2025 года на Worldcon в Сиэтле.

Лучший роман:
  • Alien Clay Адриана Чайковского
  • The Ministry of Time Калиане Брэдли

  • Service Model Адриана Чайковского

  • Someone You Can Build a Nest In Джона Уисвелла

  • A Sorceress Comes to Call Т. Кингфишера

  • The Tainted Cup Роберта Джексона Беннетта

Лучшая новелла:
  • The Brides of High Hill Нги Во
  • The Butcher of the Forest Прими Мохамед
  • Navigational Entanglements Алиетт де Бодард
  • The Practice, the Horizon, and the Chain Софии Саматар
  • The Tusks of Extinction Рэя Нейлер
  • What Feasts at Night Т. Кингфишер
Лучшая повесть:
  • The Brotherhood of Montague St. Video Томаса Ха 
  • By Salt, By Sea, By Light of Stars Прими Мохамед
  • Lake of Souls Энн Леки
  • The Four Sisters Overlooking the Sea Наоми Критцер
  • Loneliness Universe Евгении Триантафиллу
  • Signs of Life Сары Пинскер
Лучшая постановка (малая форма):
  • Fallout (эпизод The Beginning)
  • «Доктор Кто» (Death’s Hand in Mine)
  • «Это все Агата» (Dot and Bubble)
  • «Доктор Кто» (Fissure Quest)
  • «Звёздный путь: Нижние палубы» (Fissure Quest)
  • «Звёздный путь: Нижние палубы» (The New Next Generation)
Лучшая постановка (крупная форма):
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Поток»
  • «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
  • «Дикий робот»
  • «Я видел свечение телевизора»
Лучшая игра или интерактивное произведение:
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Caves of Qud
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • Lorelei and the Laser Eyes
  • Tactical Breach Wizards
  • 1000xRESIST.
Все номинации можно найти на официальном сайте.

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Андрей Квасков
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