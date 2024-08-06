Объявлены номинанты на премию Geek Media Awards 2024. В списке 21 настолка!

Блог Geek Media объявил номинантов на премию Geek Media Awards 2024 в сфере настольных игр. Всего получилось семь номинаций по три кандидата в каждой. К участию были допущены только игры, вышедшие за последний год на русском языке.
Игра года для начинающих:
«Кнарр»;
«Омерта»;
«Мой маленький Эверделл».
Игра года для детей:
«Канопея»;
«Три пирога»;
«Шерлок Пес: Детектив с Бейкер-стрит».
Лучшая игра для вечеринки:
«Монстр-АРТ»;
«На старт, внимание, вскачь!»;
«Скоростные каракули».
Лучшая отечественная разработка:
«Амулет»;
«Городской убийца»;
«Храм Минакши».
Хардкор года:
«Борьба Империй»;
«Гегемония: Классовая борьба»;
«Карнеги».
Игра года для продвинутых игроков:
«Война кольца»;
«Проект: Элита»;
«Шёпот за стеной».
Семейная игра года:
«Время кофе»;
«По стопам Дарвина»;
«Ticket to Ride: Легенды Запада».
Церемония награждения пройдет 14 сентября в Москве.
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