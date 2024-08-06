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Объявлены номинанты на премию Geek Media Awards 2024. В списке 21 настолка!
Андрей Квасков
30 августа 14:04
366
2 минуты на чтение
Блог Geek Media объявил номинантов на премию Geek Media Awards 2024 в сфере настольных игр. Всего получилось семь номинаций по три кандидата в каждой. К участию были допущены только игры, вышедшие за последний год на русском языке.
Игра года для начинающих:
  • «Кнарр»;
  • «Омерта»;
  • «Мой маленький Эверделл».
Игра года для детей:
  • «Канопея»;
  • «Три пирога»;
  • «Шерлок Пес: Детектив с Бейкер-стрит».
Лучшая игра для вечеринки:
  • «Монстр-АРТ»;
  • «На старт, внимание, вскачь!»;
  • «Скоростные каракули».
Лучшая отечественная разработка:
  • «Амулет»;
  • «Городской убийца»;
  • «Храм Минакши».
Хардкор года:
  • «Борьба Империй»;
  • «Гегемония: Классовая борьба»;
  • «Карнеги».
Игра года для продвинутых игроков:
  • «Война кольца»;
  • «Проект: Элита»;
  • «Шёпот за стеной».
Семейная игра года:
  • «Время кофе»;
  • «По стопам Дарвина»;
  • «Ticket to Ride: Легенды Запада».
Церемония награждения пройдет 14 сентября в Москве.

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Андрей Квасков
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