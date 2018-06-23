21 июня объявили лауреатов премии Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия), одной из главных наград отечественной книжной фантастики. Организаторы выделяют две номинации — «художественное произведение» и «критика и публицистика». В этом году жюри в первой номинации отметили цикл из трёх романов «Весь этот джакч» Андрея Лазарчука и Михаила Успенского (посмертно). Действие серии разворачивается на планете Саракш из романа Стругацких «Обитаемый остров». Во второй номинации победили цикл статей Марии Галиной «Hyperfiction».

О АБС-премии Награда учреждена Санкт-Петербургским «Центром современной литературы и книги» в 1999 году с целью стимулирования творческой и издательской активности в сфере серьезной фантастики. Премия вручается раз в год 21 июня, то есть в день, равноотстоящий от дат рождения каждого из братьев Стругацких. Награда вручается по двум номинациям: за лучшее художественное произведение (роман, повесть, рассказ) и за лучшее критико-публицистическое произведение на фантастическую тему (статья, рецензия, эссе, книга).