Майк Ричардсон — один из авторов концепта оригинального комикса «Маска», который в 1994 году лёг в основу одноимённого фильма с Джимом Керри. Ричардсон выступал также одним из сценаристов и продюсеров картины.

В начале июля в разговоре с Forbes он рассказал, что у него есть планы на новую картину. Задумка Ричардсона в том, чтобы главная роль отошла актрисе.

Я бы хотел увидеть действительно хорошего комика на эту роль. У меня есть одна актриса на примете, но я её имени вам не скажу. Пpидётcя очень пocтаратьcя, чтoбы убедить её, но мы ещё посмотрим… Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. У нас есть несколько идей. Майк Ричардсон

Автор подчёркивает, что ему не важно, кто именно сыграет главную роль. Он хочет, чтобы в фильме, как и в комиксе, была развита идея о злоупотреблении оружием массового поражения — его метафорой в данном случае выступает заветная Маска.

Мне бы хотелось, чтобы новый фильм снова рассказывал историю человека, который имеет дело с неограниченной силой. Одна из тем «Маски» — что, если бы у нас была неограниченная сила, как у Стэнли Ипкисса. Когда мы получаем абсолютную власть, мы обычно потакаем самым мелочным желаниям. Это перевешивает нашу человеческую натуру и возможность использовать силу во имя добра. Стэн Ли говорил, что с великой силой приходит великая ответственность, но мне больше по душе другая старая аксиома — «абсолютная власть развращает абсолютно». Майк Ричардсон

В комиксах жуткая Маска уже попадала в руки женских персонажей. Например, в самой первой серии артефакт оказался в руках Кэти, подруги Ипкисса. А в серии «Охота за зелёным октябрём» 1995-го Маску получила девочка по имени Эмили Таттл, которая использовала её силы, чтобы отомстить школьным хулиганам и оскорбившему её учителю. При помощи артефакта Эмили также спасла отца от группы международных наёмников.

Всего по вселенной вышли также анимационный мультсериал The Mask: Animated Series (1995-1997) и фильм «Сын Маски» (2006).