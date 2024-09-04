Одна кампания и 3 онлайн-режима —новые детали Heroes of Might and Magic: Olden Era

Студия Unfrozen поделилась подробностями режимов новой пошаговой стратегии во вселенной Heroes of Might and Magic с подзаголовком Olden Era.
В игре будет одна полноценная одиночная кампания, в которой будут объединены все фракции. В раннем доступе будет представлен первый акт кампании, а остальные добавятся в ходе разработки.
Тайтл также будет поддерживать мощный генератор случайных карт для матчей против ИИ. Кроме этого, игроки сразу в раннем доступе смогут создавать собственные локации.
Что касается онлайна, то сначала геймеры получат доступ к трем многопользовательским режимам — классическому, «Одному герою» и арене. Классический хотсит (PvP на одном ПК) тоже будет.
Unfrozen также заявила, что впервые для серии введет рейтинговые таблицы, матчмейкинг и профили пользователей.
Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2025 год.