Одна кампания и 3 онлайн-режима —новые детали Heroes of Might and Magic: Olden Era

новой пошаговой стратегии во вселенной

Heroes of Might and Magic с подзаголовком Olden Era.





В игре будет одна полноценная одиночная кампания, в которой будут объединены все фракции. В раннем доступе будет представлен первый акт кампании, а остальные добавятся в ходе разработки.





Тайтл также будет поддерживать мощный генератор случайных карт для матчей против ИИ. Кроме этого, игроки сразу в раннем доступе смогут создавать собственные локации.





Что касается онлайна, то сначала геймеры получат доступ к трем многопользовательским режимам — классическому, «Одному герою» и арене. Классический хотсит (PvP на одном ПК) тоже будет.





Unfrozen также заявила, что в первые для серии введет рейтинговые таблицы, матчмейкинг и профили пользователей.





Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе запланирован на 2025 год.

Студия Unfrozen поделилась подробностями режимов