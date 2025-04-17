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Официальный ремастер Oblivion не повлияет на релиз фанатского Skyblivion

Андрей Квасков
17 апреля 14:49
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На фоне утечки скриншотов ремастера Oblivion некоторые фанаты заинтересовались судьбой фанатского ремейка Skyblivion. Издание VG247 связалось с авторами и выяснило дальнейшую судьбу проекта.

Ведущий разработчик Rebelzize заявил, что команда пытается сохранить позитивный настрой и сосредоточиться на работе.
Rebelzize
Это всегда было проектом мечты и останется им до конца. Для сообщества это беспроигрышный вариант — вы получите в два раза больше Oblivion в этом году. Вся любовь и никакой ненависти к людям, которые сделали официальный ремастер.
Релиз Skyblivion также запланирован на 2025 год, но точной даты релиза пока нет. Что касается официального ремастера, то его должны анонсировать и выпустить в период с 21 по 27 апреля.

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Андрей Квасков
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