В мире фэнтези стало одной литературной наградой меньше — закрывается премия имени Дэвида Геммела.

Печальную новость организаторы объявили на сайте премии. По их словам, у нынешней команды просто не хватает рабочих рук и добровольцев, которые помогали бы выполнять «широкий круг задач».

Команда хотела бы поблагодарить каждого, кто хоть чем-то помогал премии, — включая работавших с нами издателей, наших постоянных участников, добровольцев, авторов, художников, все площадки, где проходили наши церемонии, всех, кто когда-либо голосовал на премии, а также тех, кто рассказывал о нашей награде.

Премию имени писателя Дэвида Геммела (The David Gemmell Legend Award for Fantasy, DGLA) организовали в честь английского фантаста Дэвида Геммела, скончавшегося в 2006 году. Он работал в жанре героического фэнтези, поэтому наградой в результате голосования отмечают самых ярких представителей. Полная формулировка звучит так:

Работа, написанная в соответствии с «духом» поздних работ великого Дэвида Геммела, истинного мастера героического фэнтези.

Каждый год организаторы отмечали три номинации:

Лучший роман (Legend Award (Best Fantasy Novel))

Лучший художник (Ravenheart (Best Fantasy Cover Art))

Лучший дебют (Morningstar (Best Fantasy Newcomer))

Morningstar Morningstar (обновлённый дизайн от Ли Блер)

Ravenheart Award Ravenheart Award (обновлённый дизайн художницы Ли Блер)

С 2009 года премию Дэвида Геммела получали писатели Робин Хобб, Николас Имс, Марк Лоуренс, Брендон Сандерсон, Патрик Ротфусс, Анджей Сапковский и другие. А в числе художников награждали Дидье Граффе («Лучше подавать холодным» и «Красная страна» Джо Аберкромби), Рэймонда Свонленда (Blood of Aenarion Уильяма Кинга), Сэма Грина (вариативная обложка к «Давшему клятву» Брэндона Сандерсона) и прочих.