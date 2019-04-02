В мире фэнтези стало одной литературной наградой меньше — закрывается премия имени Дэвида Геммела.
Печальную новость организаторы объявили на сайте премии. По их словам, у нынешней команды просто не хватает рабочих рук и добровольцев, которые помогали бы выполнять «широкий круг задач».
Команда хотела бы поблагодарить каждого, кто хоть чем-то помогал премии, — включая работавших с нами издателей, наших постоянных участников, добровольцев, авторов, художников, все площадки, где проходили наши церемонии, всех, кто когда-либо голосовал на премии, а также тех, кто рассказывал о нашей награде.
Премию имени писателя Дэвида Геммела (The David Gemmell Legend Award for Fantasy, DGLA) организовали в честь английского фантаста Дэвида Геммела, скончавшегося в 2006 году. Он работал в жанре героического фэнтези, поэтому наградой в результате голосования отмечают самых ярких представителей. Полная формулировка звучит так:
Работа, написанная в соответствии с «духом» поздних работ великого Дэвида Геммела, истинного мастера героического фэнтези.
Каждый год организаторы отмечали три номинации:
- Лучший роман (Legend Award (Best Fantasy Novel))
- Лучший художник (Ravenheart (Best Fantasy Cover Art))
- Лучший дебют (Morningstar (Best Fantasy Newcomer))
С 2009 года премию Дэвида Геммела получали писатели Робин Хобб, Николас Имс, Марк Лоуренс, Брендон Сандерсон, Патрик Ротфусс, Анджей Сапковский и другие. А в числе художников награждали Дидье Граффе («Лучше подавать холодным» и «Красная страна» Джо Аберкромби), Рэймонда Свонленда (Blood of Aenarion Уильяма Кинга), Сэма Грина (вариативная обложка к «Давшему клятву» Брэндона Сандерсона) и прочих.
Комментарии (Правила дискуссии)