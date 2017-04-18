Отечественная студия Lesser Evil Games на сайте Kickstarter запустила проект по сбору средств на издание компьютерной ролевой игры The Executioner. В ней игрокам предстоит взять на себя роль палача, который должен выбивать признания в преступлениях у заключённых и казнить их.

Создатели описывают The Executioner как ролевой хоррор для одного игрока. Главный герой игры — сын Королевского Палача. Суд постановил, что его отец — изменник и должен быть обезглавлен. И теперь обязанности Палача переходят к его сыну. Игрокам предстоит научиться жестокому ремеслу палача и дознавателя.

Игрокам предстоит узнавать слабые места своих жертв, использовать разные подходы и инструменты, а также применять самые изощрённые виды казней на потеху публике. Кроме того, в игре есть возможность изучить досье заключённых и понять, за что каждому из них был вынесен приговор и справедливы ли решения суда.

Создатели подчёркивают, что The Executioner — это психологический хоррор. Он заставляет игроков задуматься, на что они готовы пойти и готовы ли столкнуться с последствиями своего выбора. В качестве источников вдохновения создатели называют книги «Дочь палача» Оливера Пётча и «Мастер» Генри Лайона Олди, а также фильм «Немыслимое».

Ожидаемое время выхода игры — ноябрь 2017 года. Для завершения разработки студия планирует привлечь 19 тысяч долларов за 36 дней. За 10$ участники проекта получат цифровую версию, PDF-файл с дневником отца, обои для рабочего стола и место в титрах. В будущем игра будет распространяться через сервисы Steam и GOG.