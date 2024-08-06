Paramount закрывает свою телевизионную студию

Медиаконгломерат Paramount Global решил закрыть телевизионную студию на фоне новой волны масштабных увольнений.

Paramount Television Studios прекратит существование к концу недели. Соответственно, ее гендиректор Джордж Чикс и президент Николь Клеменс покинут компанию.

Сериалы, над которыми все это время работала Paramount TV Studios, перейдут под эгиду CBS Studios. В их числе «Ричер», «Бандиты времени» и грядущий «Кросс».

Ранее Paramount объявила, что сократит 15% сотрудников в США — в дополнение к 800 увольнениям шесть месяцев назад. Таким образом компания хочет сэкономить 500 миллионов долларов перед запланированным слиянием со Skydance.

Сделку между Paramount и Skydance, которая оценивается в 8 миллиардов долларов, должны завершить в середине 2025 года.

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