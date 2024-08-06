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Paramount закрывает свою телевизионную студию
Дмитрий Кинский
14 августа 14:32
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1 минута на чтение
Медиаконгломерат Paramount Global решил закрыть телевизионную студию на фоне новой волны масштабных увольнений.
Paramount Television Studios прекратит существование к концу недели. Соответственно, ее гендиректор Джордж Чикс и президент Николь Клеменс покинут компанию.
Сериалы, над которыми все это время работала Paramount TV Studios, перейдут под эгиду CBS Studios. В их числе «Ричер», «Бандиты времени» и грядущий «Кросс».
Ранее Paramount объявила, что сократит 15% сотрудников в США — в дополнение к 800 увольнениям шесть месяцев назад. Таким образом компания хочет сэкономить 500 миллионов долларов перед запланированным слиянием со Skydance.
Сделку между Paramount и Skydance, которая оценивается в 8 миллиардов долларов, должны завершить в середине 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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