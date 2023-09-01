Пентагон открыл сайт с рассекреченными материалами об НЛО

Пентагон запустил сайт All-domain Anomaly Resolution Office, где будет публиковаться рассекреченная информацию о неопознанных аномальных явлениях (или НЛО).

Сейчас там размещено восемь роликов с комментариями, а также различные стенограммы, отчеты, ресурсы и не только.

Цель сайта — свести к минимуму технические и разведывательные неожиданности за счет синхронизации научного и оперативного выявления и установления причин появления неопознанных аномальных явлений в зоне национальной безопасности.

Более того, военнослужащие США смогут самостоятельно через сайт подать отчет о зафиксированных ими аномальных явлениях.