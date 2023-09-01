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    Новости

    Пентагон открыл сайт с рассекреченными материалами об НЛО

    1 сентября 2023
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    01.09.2023
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    Пентагон открыл сайт с рассекреченной информацией и материалами об НЛО

    Пентагон запустил сайт All-domain Anomaly Resolution Office, где будет публиковаться рассекреченная информацию о неопознанных аномальных явлениях (или НЛО).

    Сейчас там размещено восемь роликов с комментариями, а также различные стенограммы, отчеты, ресурсы и не только.

    Цель сайта — свести к минимуму технические и разведывательные неожиданности за счет синхронизации научного и оперативного выявления и установления причин появления неопознанных аномальных явлений в зоне национальной безопасности.

    Более того, военнослужащие США смогут самостоятельно через сайт подать отчет о зафиксированных ими аномальных явлениях.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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