Журнал Entertainment Weekly опубликовал первый кадр из второго сезона сериала Marvel/Netflix «Люк Кейдж». К своим ролям вернулись Майкл Колтер (сам Люк) и Симон Миссик (Мисти Найт). Более того, героиня получила бионическую руку и теперь ещё больше напоминает свой комиксный прототип.

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Правую руку Мисти Найт потеряла в ходе сражения с приспешниками Руки в финале кроссовер-сериала «Защитники». Рука — это могущественная зловещая организация, которая фигурировала в сериалах «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники». В комиксах Дэнни Ренд отвёз Мисти Найт в лучший госпиталь Нью-Йорка, чтобы ей создали высокотехнологичный протез. И, судя по кадру, в сериале он тоже помог Мисти. Бионическая рука позволяет Мисти прикладывать сверхчеловеческую силу — например, крушить стены и ломать предметы.

Более того, многие поклонники считают, что в сериале «Защитники» не просто так акцентировали внимание на героинях Мисти Найт и Коллин Винг. Не исключено, что в будущем они могут получить свой отдельный сериал, основанный на комиксе «Дочери дракона». В нём Мисти и Коллин организуют детективное агентство под названием Knightwing Restorations.