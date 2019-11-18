Первый тизер веб-сериала «Неночь» — экранизации фэнтезийного романа Джея Кристоффа

В середине ноября в сети появился первый тизер веб-сериала «Неночь» — бюджетной экранизации одноимённого романа в жанре тёмного/плутовского фэнтези Джея Кристоффа (вышел в России в 2019 году).

Над шоу работает постановщица из Австралии Женевьева Кертес (Genevieve Kertesz). Роман для формата веб-сериала адаптировала Пьера Форде (Piéra Forde), тоже кинематографистка из Австралии (ролик вышел на её YouTube-канале). Она же сыграла в «Неночи» главную роль и выступила продюсером.

Команда опубликовала план выхода материалов по экранизации: в конце ноября свет увидят два ролика о создании, в начале декабря — три эпизода самого веб-сериала, а затем ещё три закадровых видео. Эпизоды будут также публиковаться на канале Форде — с 4 по 6 декабря.

«Неночь» Кристоффа вышла на языке оригинала в 2016-м. Вот как звучит русская аннотация романа: