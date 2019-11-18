Первый тизер веб-сериала «Неночь» — экранизации фэнтезийного романа Джея Кристоффа

В середине ноября в сети появился первый тизер веб-сериала «Неночь» — бюджетной экранизации одноимённого романа в жанре тёмного/плутовского фэнтези Джея Кристоффа (вышел в России в 2019 году).
Над шоу работает постановщица из Австралии Женевьева Кертес (Genevieve Kertesz). Роман для формата веб-сериала адаптировала Пьера Форде (Piéra Forde), тоже кинематографистка из Австралии (ролик вышел на её YouTube-канале). Она же сыграла в «Неночи» главную роль и выступила продюсером.
Команда опубликовала план выхода материалов по экранизации: в конце ноября свет увидят два ролика о создании, в начале декабря — три эпизода самого веб-сериала, а затем ещё три закадровых видео. Эпизоды будут также публиковаться на канале Форде — с 4 по 6 декабря.
«Неночь» Кристоффа вышла на языке оригинала в 2016-м. Вот как звучит русская аннотация романа:
В стране, где светят три солнца и ночь никогда не наступает, юная Мия Корвере приходит в школу ассасинов, чтобы стать убийцей и отомстить тем, кто уничтожил её семью.
Мия лишилась родных после того, как ее отец пытался поднять восстание и потерпел неудачу. Оставшись в одиночестве, без поддержки друзей, она пряталась в городе, построенном из костей мертвого бога. Ее преследовали Сенат и бывшие товарищи отца. Однако у девушки есть редкий дар и он открыл для нее двери в будущее, о котором она не могла и помыслить.
Теперь Мия учится у самых беспощадных ассасинов во всей республике — в Красной Церкви. Если она превзойдет своих сокурсников во владении сталью, ядом и тонкими искусствами, ее примут в ряды Клинков Матери Священного Убийства. Так она окажется на шаг ближе к желанному возмездию… Тем временем по коридорам Церкви бродит убийца, кровавые секреты прошлого Мии вот-вот разрушат ее настоящее, а в густых тенях плетется заговор против всей конгрегации.
Сможет ли Мия дожить до посвящения в Клинки и отомстить врагам?
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