Первый трейлер фильма «Поворот» по повести Генри Джеймса

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В сети появился первый трейлер хоррора «Поворот» — экранизации повести Генри Джеймса «Поворот винта».

Оригинальный сюжет рассказывает историю молодой гувернантки, которая приезжает в богатое загородное поместье, чтобы стать воспитательницей двоих осиротевших детей — Майлза и Флоры. С первого же дня пребывания в усадьбе девушка против своей воли оказывается затянутой в водоворот таинственных мистических событий. Создатели картины осовременили повесть и перенесли действия в 90-е годы.

Главные роли в фильме играют Маккензи Дэвис и Финн Вулфард. Режиссёром выступает Флория Сиджизмонди («Рассказ служанки», «Американские боги»).

Российская премьера запланирована 13 февраля 2020 года.

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