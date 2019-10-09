Первый трейлер фильма «Поворот» по повести Генри Джеймса

В сети появился первый трейлер хоррора «Поворот» — экранизации повести Генри Джеймса «Поворот винта».
Оригинальный сюжет рассказывает историю молодой гувернантки, которая приезжает в богатое загородное поместье, чтобы стать воспитательницей двоих осиротевших детей — Майлза и Флоры. С первого же дня пребывания в усадьбе девушка против своей воли оказывается затянутой в водоворот таинственных мистических событий. Создатели картины осовременили повесть и перенесли действия в 90-е годы.
Главные роли в фильме играют Маккензи Дэвис и Финн Вулфард. Режиссёром выступает Флория Сиджизмонди («Рассказ служанки», «Американские боги»).
Российская премьера запланирована 13 февраля 2020 года.
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