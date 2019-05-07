Первый трейлер финального сезона «Легиона» — с Гарри Ллойдом в роли Профессора Икс

Канал FX выпустили первый трейлер третьего и финального сезона сюрреалистического сериала «Легион» о могущественном мутанте Дэвиде Хеллере. По словам Ноя Хоули, история героя укладывалась ровно в три сезона, поэтому шоу не закрывается, а завершается.

В ролике снова показали много абсурдных и психоделических сцен, включая отсылку на «Алису в Стране чудес». В кадре также промелькнул Гарри Ллойд, который в этом сезоне исполнит роль Профессора Икс — можно даже увидеть знаменитый аппарат Церебро. Кроме того, в сериале появится и мать Хэллера по имени Габриела, её сыграла Стефани Корнелиуссен («Мистер Робот»).

Действие «Легиона» разворачивается во вселенной Людей Икс кинокомпании Fox, но напрямую персонажи из фильмов в шоу не фигурируют — лишь мельком показывают отца Хэллера в инвалидной коляске. Тем не менее основной сюжет посвящён мутантам и их сверхъестественным способностям, плюс хватает отсылок к героям и событиям комиксов. Сам Легион способен создавать правдоподобные иллюзии и новые личности, из-за чего не может определить, что перед ним реально, а что нет.