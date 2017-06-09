В начале месяца мы писали, что Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство». Чуть больше чем за неделю почти полмиллиона фанатов подписали петицию о продлении шоу на третий сезон, ведь сюжетная линия осталась незавершённой.

Однако это не помогло. Создатели шоу опубликовали заявление на странице сериала в Tumblr, где рассказали, что ничего не могут с этим сделать.

Мы видели петицию.

Мы прочли все сообщения.

Мы знаем, что вы хотите возобновления «Восьмого чувства», и сожалеем, что не может вернуть вам этот сериал.

Причиной того, что мы так долго не отвечали, была наша борьба с Netflix, но, к сожалению, мы ее проиграли.

Спасибо за то, что смотрели сериал. Надеемся, что вы останетесь близки со своим кластером по всему миру.

«Восьмое чувство» рассказывало о группе из восьми людей, способных читать мысли друг друга и временно вселяться друг другу в тела. В результате «сенсейты», как прозвали этих людей, образовали сплочённую команду, способную решать любые проблемы.

Первый сезон сериала многих шокировал демонстрацией откровенных сцен и однополых отношений, но, несмотря на это, был успешным. Второй сезон по сравнению с первым стал менее вызывающим и более удачным — оценки критиков на Rotten Tomatoes выросли с 67% до 86% (наша оценка второго сезона тоже была выше). Но, видимо, недостаток скандальности сказался на рейтингах и прибыльности сериала. Тем более что «Восьмое чувство» явно влетало Netflix в копеечку — снимали его со всем размахом большого кино.