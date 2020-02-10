Писательница Наоми Новик анонсировала фэнтези-трилогию — о жестокой магической школе

Писательница Наоми Новик («Зимнее серебро», «Чаща») совместно с издательством Del Rey представила свою новую фэнтезийную трилогию, которую описывает как «закрученную, очень мрачную, очень современную версию „Гарри Поттера“ с девушкой в качестве главного героя».

Первый том цикла называется A Deadly Education («Смертоносная учёба»). Его действие развернётся в тёмной школе магии Scholomance. Её название происходит из трансильванского фольклора, в котором встречается мрачное заведение, где учат ведьм и колдунов (например, общению с животными). Одноимённое мрачное учебное заведение существует и во вселенной World of Warcraft, там его перевели как «Некроситет».

В романе Новик планирует сохранить тёмную тональность школы из фольклора — например, здесь провал в учёбе означает неминуемую смерть. В центре сюжета окажется девушка по имени Эль (El), которая начинает раскрывать одну тайну за другой. В школе нет ни учителей, ни праздников, ни дружбы — только партнёрство по холодному расчёту. Выживание важнее любой оценки, потому что школа не позволит ученикам покинуть заведение, пока те не завершат обучение… или не умрут.

Правила обманчиво просты: не гуляй по залам в одиночку и остерегайся монстров, которые рыскают повсюду. Эль готова к опасностями школы. Она может выжить без союзников, но вместе с тем, одержима тёмной силой, достаточной, чтобы сравнять горы и уничтожить миллионы. Этого хватит, чтобы одолеть бродячих по школе монстров. Главная проблема? Её могучая тёмная магия может убить и других учеников. из аннотации

Книга поступит в продажу в октябре. Её уже можно предзаказать на сайте Random Penguin House.