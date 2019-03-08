Три непохожие обитательницы царства Литвас — Мирьем из семьи заимодавца-еврея, едва сводящая концы с концами крестьянская дочь Ванда и нелюбимая дочь герцога Ирина — оказываются втянуты в мистическую историю с участием всяческих потусторонних сил. Политические интриги, моральные дилеммы и симпатичные бессмертные существа прилагаются.

Spinning Silver Жанр: мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 2018

Переводчик: А. Сагалова

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Young Adult. Фэнтези-бестселлеры»

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Как нас предупреждают на первой же странице книги, «сказки — это сказки, а по-настоящему всё не так уж распрекрасно». И действительно, в мире «Зимнего серебра», несмотря на наличие волшебства, жизнь вовсе не сказочная: тут есть нищета, голод, пьянство и даже расовая дискриминация. На таком обыденном фоне чудеса особенно выделяются — по словам Мирьем, «лесные цари и всякое там волшебное зверьё совершенно не вяжутся с нашим двором и с курами».

И да, Новик не забыла добавить щепотку иронии в рассказ героинь о своих приключениях.

К чести автора, все три девушки получились самобытными и запоминающимися, они вызывают искреннее сочувствие. Да что там, удались даже эпизоды, написанные от лица Стефана — маленького брата Ванды. Смена рассказчика, кстати, не нарушает связности сюжета, прибавляющего в увлекательности с каждой главой. Конечно, в романе нет головокружительного экшена, но повествование, начинаясь с бытовой зарисовки, постепенно раскручивается и достигает поистине эпического масштаба.

Мы всё танцевали и танцевали под серым небом, и, наверное, танцевали бы до скончания веков, но небо вдруг начало темнеть. Оно не так темнело, как на закате. Скорее как когда развиднеется в пасмурную зимнюю ночь. Небо понемногу и вовсе расчистилось — большое ясное ночное небо. Мы танцевали под звёздами, только не весенние это были звёзды, а зимние, яркие, блещущие на чистом небе.

Так и хочется закричать: эй, кинопродюсеры, нельзя упускать такой материал!

Прототипом Литваса явно выступает Восточная Европа времён позднего средневековья. Перед нами не полностью выдуманный сеттинг, а фантастический вариант реального мира: тут есть гонимые евреи, татары, христианство и частично совпадающая с нашей мифология (упоминаются Баба Яга и многие классические сказки). Основным фантдопущением служат Зимояры — эдакие снежные эльфы из параллельного мира, местные Туата Де Дананн, проникающие зимой в человеческий мир и держащие в страхе его население.

Любопытно, как они манипулируют пространством и памятью людей: о самих Зимоярах, равно как и об убитых или похищенных ими, можно вспомнить, только напрямую столкнувшись с доказательствами их существования (что не так просто), а в остальное время они пребывают на задворках общественного бессознательного. При этом «эльфы» питают чрезмерную страсть к золоту, которая в книге объясняется, но как-то смутно.

По мере чтения возникают и другие сверхъестественные мотивы, ещё сильнее разжигая любопытство. Вообще, поразительно, как удачно сочетаются в книге традиционные сказочные элементы (три задания возрастающей сложности, договор с нечистой силой, волшебный супруг, «зимний» народ) и оригинальные авторские задумки. Финальная часть тоже не подкачала — она наверняка придётся по вкусу тем, кого в детстве возмущала «карамельность» литературно обработанных сказок и их банальная мораль.

Отдельной похвалы заслуживает умение автора обойтись без рассчитанных на наивных юных читательниц романтических сцен. Нечто подобное — впрочем, абсолютно целомудренное и трогательное — появляется лишь в эпилоге, вызывая не раздражение, а радость за полюбившихся героев.

Замечательная история о неоднозначности добра и зла, о важности моральных ценностей и о равновесии — как в природе, так и в отношениях. Любителям небанального фэнтези однозначно стоит читать. Даже тем, кто перерос категорию Young Adult.