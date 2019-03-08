Три непохожие обитательницы царства Литвас — Мирьем из семьи заимодавца-еврея, едва сводящая концы с концами крестьянская дочь Ванда и нелюбимая дочь герцога Ирина — оказываются втянуты в мистическую историю с участием всяческих потусторонних сил. Политические интриги, моральные дилеммы и симпатичные бессмертные существа прилагаются.
Spinning Silver
Жанр: мифологическое фэнтези
Выход оригинала: 2018
Переводчик: А. Сагалова
Издательство: «Эксмо», 2019
Серия: «Young Adult. Фэнтези-бестселлеры»
Похоже на: Кэтрин Валенте, дилогия «Сказки сироты» • Елизавета Дворецкая, цикл «Князья леса»
Как нас предупреждают на первой же странице книги, «сказки — это сказки, а по-настоящему всё не так уж распрекрасно». И действительно, в мире «Зимнего серебра», несмотря на наличие волшебства, жизнь вовсе не сказочная: тут есть нищета, голод, пьянство и даже расовая дискриминация. На таком обыденном фоне чудеса особенно выделяются — по словам Мирьем, «лесные цари и всякое там волшебное зверьё совершенно не вяжутся с нашим двором и с курами».
И да, Новик не забыла добавить щепотку иронии в рассказ героинь о своих приключениях.
К чести автора, все три девушки получились самобытными и запоминающимися, они вызывают искреннее сочувствие. Да что там, удались даже эпизоды, написанные от лица Стефана — маленького брата Ванды. Смена рассказчика, кстати, не нарушает связности сюжета, прибавляющего в увлекательности с каждой главой. Конечно, в романе нет головокружительного экшена, но повествование, начинаясь с бытовой зарисовки, постепенно раскручивается и достигает поистине эпического масштаба.
Мы всё танцевали и танцевали под серым небом, и, наверное, танцевали бы до скончания веков, но небо вдруг начало темнеть. Оно не так темнело, как на закате. Скорее как когда развиднеется в пасмурную зимнюю ночь. Небо понемногу и вовсе расчистилось — большое ясное ночное небо. Мы танцевали под звёздами, только не весенние это были звёзды, а зимние, яркие, блещущие на чистом небе.
Так и хочется закричать: эй, кинопродюсеры, нельзя упускать такой материал!
Прототипом Литваса явно выступает Восточная Европа времён позднего средневековья. Перед нами не полностью выдуманный сеттинг, а фантастический вариант реального мира: тут есть гонимые евреи, татары, христианство и частично совпадающая с нашей мифология (упоминаются Баба Яга и многие классические сказки). Основным фантдопущением служат Зимояры — эдакие снежные эльфы из параллельного мира, местные Туата Де Дананн, проникающие зимой в человеческий мир и держащие в страхе его население.
Любопытно, как они манипулируют пространством и памятью людей: о самих Зимоярах, равно как и об убитых или похищенных ими, можно вспомнить, только напрямую столкнувшись с доказательствами их существования (что не так просто), а в остальное время они пребывают на задворках общественного бессознательного. При этом «эльфы» питают чрезмерную страсть к золоту, которая в книге объясняется, но как-то смутно.
По мере чтения возникают и другие сверхъестественные мотивы, ещё сильнее разжигая любопытство. Вообще, поразительно, как удачно сочетаются в книге традиционные сказочные элементы (три задания возрастающей сложности, договор с нечистой силой, волшебный супруг, «зимний» народ) и оригинальные авторские задумки. Финальная часть тоже не подкачала — она наверняка придётся по вкусу тем, кого в детстве возмущала «карамельность» литературно обработанных сказок и их банальная мораль.
Отдельной похвалы заслуживает умение автора обойтись без рассчитанных на наивных юных читательниц романтических сцен. Нечто подобное — впрочем, абсолютно целомудренное и трогательное — появляется лишь в эпилоге, вызывая не раздражение, а радость за полюбившихся героев.
Замечательная история о неоднозначности добра и зла, о важности моральных ценностей и о равновесии — как в природе, так и в отношениях. Любителям небанального фэнтези однозначно стоит читать. Даже тем, кто перерос категорию Young Adult.
Наоми Новик: неизвестный классик
Новик вовсе не начинающий автор, как можно подумать, глядя на краткий список её публикаций на русском. Цикл «Отчаянный» об альтернативной эпохе Наполеоновских войн, населённой драконами, насчитывает аж девять томов, а одно время его хотел экранизировать сам Питер Джексон. До ухода в литературу Наоми успела принять участие в разработке дизайна видеоигры Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide. А за свои романы и рассказы писательница не раз получала престижные литературные премии.
Смотрите также
Наоми Новик «Чаща». Волшебная сказка о войне человека и природы
Красивая история, слегка подпорченная штампами романтического фэнтези.
Комментарии (Правила дискуссии)