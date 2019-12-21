20 декабря организаторы литературной премии «Новые горизонты» объявили победителя по итогам сезона 2019 года. Лауреатом стала работа Дарьи Бобылёвой «Вьюрки».

Это хоррор, позиционируемый как роман, но состоящий из отдельных подсюжетов, в центре которых — обособленная дача. Вот как звучит издательства аннотация

Скрыться на время от безумия внешнего мира среди уютной зелени — мечта, сладкий сон… кошмар! Что, если ты НИКОГДА не сможешь покинуть свою дачу? Связи нет, дорога упирается в лес, соседи ведут себя странно, и лето — чертово лето! — никак не кончается.

Ознакомительный фрагмент доступен на сайте «Лаборатория фантастики».

Ранее в тройку шорт-листа премии вошли работы Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» и Сергея Кузнецова «Живые и взрослые».

В этом году в состав жюри вошли:

Владимир Березин;

Дмитрий Бавильский;

Андрей Василевский (председатель жюри);

Шамиль Идиатуллин;

Николай Кудрявцев;

Константин Фрумкин.

Премия «Новые горизонты» была основана в 2013 году — «с целью поощрения авторов, которые отважно исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей, осваивают тот язык, на котором будет говорить наша фантастика завтра».

В 2018-м премию получил роман Андрея Ляха «Челтенхэм».