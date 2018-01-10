В Сети существует необычный портал The DeathList, который предсказывает, кто из знаменитостей умрёт в этом году. Совсем недавно составители опубликовали новый список из 50 людей, которые могут умереть в 2018-м. В него вошли актёр Кирк Дуглас, автор комиксов Стэн Ли, учёный Стивен Хокинг и комик Мэл Брукс.

Вот как организаторы портала формируют этот список:

кандидаты должны быть достаточно известны, чтобы про них написали СМИ Великобритании;

кандидаты не должны быть известны лишь потому, что умрут в ближайшем будущем;

из 50 кандидатов лишь 25 могут быть взяты из списка за предыдущий год.

В прошлом году порталу удалось предсказать треть смертей — 17 человек из списка, включая создателя журнала «Плейбой» Хью Хефнера.