Портал The DeathList предсказал смерть полусотни знаменитостей в 2018 году Кот-редактор 10.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение В Сети существует необычный портал The DeathList, который предсказывает, кто из знаменитостей умрёт в этом году. Совсем недавно составители опубликовали новый список из 50 людей, которые могут умереть в 2018-м. В него вошли актёр Кирк Дуглас, автор комиксов Стэн Ли, учёный Стивен Хокинг и комик Мэл Брукс. Вот как организаторы портала формируют этот список: кандидаты должны быть достаточно известны, чтобы про них написали СМИ Великобритании; кандидаты не должны быть известны лишь потому, что умрут в ближайшем будущем; из 50 кандидатов лишь 25 могут быть взяты из списка за предыдущий год. В прошлом году порталу удалось предсказать треть смертей — 17 человек из списка, включая создателя журнала «Плейбой» Хью Хефнера. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.