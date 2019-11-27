По данным Variety, постановщица и актриса Элизабет Бэнкс («Ангелы Чарли») обратилась к студии Universal с идеей снять новую версию картины 1940 года «Женщина-невидимка». Кинокомпании понравилась задумка режиссёра, и та дала «зелёный свет».

Сценарий фильма пишет Эрин Крессида Уилсон («Девушка в поезде»). Продюсерами выступят сама Бэнкс и Макс Хандельман со студией Brownstone Productions.

Детали нового фильма держатся в секрете. Как говорят источники издания, фильм будет разительно отличаться от новой версии «Человек-невидимки» с Элизабет Мосс в главной роли. Он выходит в марте 2020-го, снял картину режиссёр «Астрала 3» и «Апгрейда» Ли Уоннелл.

Фантастическая комедия 1940 года рассказывала о профессоре Гиббсе, который изобретает машину невидимости. В качестве подопытной становится фотомодель Китти Кэрролл, которая начинает благодаря сверхспособности мстить начальнику. Однако вскоре девушка оказывается в центре преступных разборок — устройство невидимости крадут местные гангстеры.