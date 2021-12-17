Повесть Стругацких «Отель „У погибшего альпиниста“» экранизируют в рамках сотрудничества кинокомпаний

Помните, год назад мы писали, что компания «Марс Медиа» приобрела права на экранизацию повести Аркадия и Бориса Стругацкого «Отель „У погибшего альпиниста“»?

По фильму наконец-то появились подвижки! РГ пишет, что «Марс Медиа» заключила соглашение с «Амедиа Продакшен» о о совместном производстве полнометражных фильмов. Ранее они вместе продюсировали несколько проектов, включая «Т-34» и «Пальма».

Договор включает десять фильмов. Над некоторыми работа уже ведётся — например, над «Воландом», новой интерпретацией «Мастера и Маргариты» с Аугустом Дилем в роли Воланда. Так вот, «Отель» входит в этот пакет.

По соглашению, компании должны за пять лет выпустить десять фильмов. «Отель» в планах на 2023-й.

Продюсерами экранизации выступают Рубен Дишдишян («Брестская крепость», «Мастер и Маргарита») и Нарек Мартиросян («Магия превыше всего»). Создатели отмечают, что в качестве референса видят такие хиты, как «Убийство в Восточном экспрессе» и «Достать ножи».

Стругацкие написали повесть в 1969 году. Она планировалась как литературная игра — сперва это типичное «убийство в закрытой комнате», а затем уже «совершенно другая» история. Сами Стругацкие считают эксперимент неудачным. Что, впрочем, не помешало экранизировать книгу в 1979-м — это последняя работа режиссёра Григория Кроманова. Авторами сценария также выступили Стругацкие, а в главных ролях снялись Александр Демьяненко, Алексей Кожевников, Олег Борисов и другие.

Ранее сервис Okko заказал экранизацию повести «Жук в муравейнике».