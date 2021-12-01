«Повести о Дунке и Эгге»: HBO нашла сценариста для сериала

По данным Deadline, HBO нашла сценариста для ещё одного сериала во вселенной «Песни льда и пламени» — речь о приквеле «Повести о Дунке и Эгге» (цикл ещё называют «Рыцарь Семи королевств»).

Писать тексты будет Стивен Конрад. Больше всего он известен по сериалам «Патриот» и «Предприятие „Божий дар“», которые писал и снимал. А ещё он работал над фильмами «Чудо» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

Напомним, действие повестей разворачивается за 90 лет до событий «Песни льда и пламени».

Дунк из Блошиной Ямы, бывший оруженосец межевого рыцаря, и предположить не мог, что когда-нибудь обретет титул Лорда-командующего Королевской Гвардии, а его собственный оруженосец Эгг, четвертый сын четвертого сына, станет Эйегоном V Невероятным, правителем Семи Королевств. Но до этого еще далеко, а пока что Дунка и Эгга можно встретить на всех дорогах Севера и Юга.

Пока что писатель опубликовал всего три повести: «Межевой рыцарь» (1998), «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Позднее сборник выпустили под одной обложкой. Всего планировалось девять повестей

Пока что у проекта нет ни сценариста, ни шоураннера.

Сейчас канал активно работает над сериалом «Дом Дракона» — вторым сериалом во вселенной. Его действие развернётся за сотни лет до событий саги и расскажет о династии Таргариенов.