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    Новости

    «Повести о Дунке и Эгге»: HBO нашла сценариста для сериала

    1 декабря 2021
    01.12.2021
    219
    1 минута на чтение
    «Повести о Дунке и Эгге»: HBO нашла сценариста для сериала

    По данным Deadline, HBO нашла сценариста для ещё одного сериала во вселенной «Песни льда и пламени» — речь о приквеле «Повести о Дунке и Эгге» (цикл ещё называют «Рыцарь Семи королевств»).

    Писать тексты будет Стивен Конрад. Больше всего он известен по сериалам «Патриот» и «Предприятие „Божий дар“», которые писал и снимал. А ещё он работал над фильмами «Чудо» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

    Напомним, действие повестей разворачивается за 90 лет до событий «Песни льда и пламени».

    Дунк из Блошиной Ямы, бывший оруженосец межевого рыцаря, и предположить не мог, что когда-нибудь обретет титул Лорда-командующего Королевской Гвардии, а его собственный оруженосец Эгг, четвертый сын четвертого сына, станет Эйегоном V Невероятным, правителем Семи Королевств.

    Но до этого еще далеко, а пока что Дунка и Эгга можно встретить на всех дорогах Севера и Юга.

    Пока что писатель опубликовал всего три повести: «Межевой рыцарь» (1998), «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Позднее сборник выпустили под одной обложкой. Всего планировалось девять повестей

    Пока что у проекта нет ни сценариста, ни шоураннера.

    Сейчас канал активно работает над сериалом «Дом Дракона» — вторым сериалом во вселенной. Его действие развернётся за сотни лет до событий саги и расскажет о династии Таргариенов.

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