Прием заявок на конкурс научной фантастики «Россия 2050» продлили

Мы хотим дать возможность всем заинтересованным молодым и опытным авторам поразмышлять о будущем нашей страны в контексте глобальных трендов, представить, как она преобразится за ближайшие 25 лет. В контексте развития научной фантастики в стране для нас ценна каждая такая работа, каждый автор, каждое творческое высказывание.