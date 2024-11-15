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Новости
Прием заявок на конкурс научной фантастики «Россия 2050» продлили
Дмитрий Кинский
15 ноября 18:29
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Организаторы Всероссийского конкурса научной фантастики «Россия 2050» объявили о продлении приема заявок на участие до 15 декабря 2024 года.
Такое решение приняли на фоне возросшего интереса авторов к проекту после симпозиума «Создавая будущее».
Иван Карпушкин
Директор Лаборатории будущего, советник генерального директора АСИ
Мы хотим дать возможность всем заинтересованным молодым и опытным авторам поразмышлять о будущем нашей страны в контексте глобальных трендов, представить, как она преобразится за ближайшие 25 лет. В контексте развития научной фантастики в стране для нас ценна каждая такая работа, каждый автор, каждое творческое высказывание.
Заявки принимают в четырех категориях:
  • Научно-фантастический рассказ;
  • Научно-фантастический рассказ для детей;
  • Графический рассказ (комикс);
  • Сценарий для пилота НФ-сериала.
Лауреаты каждой номинации получат денежные призы: 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч — за второе, 200 тысяч — за третье. Кроме того, по итогам конкурса опубликуют сборник рассказов победителей. Также лучшие сценарии пилотов могут лечь в основу сериалов для ведущих стриминговых сервисов.
В жюри вошли писатели-фантасты, среди которых Вадим Панов, Антон Первушин, Сергей Чекмаев и другие, а также сценаристы, продюсеры и редакторы Илья Бурец, Александр Андрющенко, Нелли Яралова и Лариса Малюкова.
Заявку подать можно на официальном сайте по ссылке.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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