КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2024? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в октябре 2024 в кино? Битва русов с азиатами
«Субстанция»: боди-хоррор в мире жестокого гламура
Хорошие русские фильмы после «Ночного дозора»: фантастика, фэнтези и мистика

Классика

Безумный Макс: как 40 лет продолжается конец света
За что мы любим Роберта Дауни-младшего
Новости
Про Дика Грейсона и Джейсона Тодда снимут фильм. Это будет смесь CGI и кукольной анимации
Дмитрий Кинский
2 октября 12:29
64
1 минута на чтение
Руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн объявил, что Warner Bros. Animation и студия Swaybox работают над фильмом про Дика Грейсона и Джейсона Тодда.
Картина получит название «Динамичный дуэт» (или Dynamic Duo в оригинале). Это будет смесь CGI и кукольной анимации.
Продюсированием занимается компания 6th & Idaho Мэтта Ривза, а сценарий напишет Мэттью Олдрич («Тайна Коко»).
Лента расскажет о разногласиях между двумя Робинами, один из которых позже станет Найтивнгом, а второй — Красным колпаком.
Даты выхода пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №251 (октябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Unreal Tournament в новом тизере анимационной антологии «Секретный уровень»

Новости

Devolver Digital создала лейбл для издания игр по фильмам, комиксам и сериалам
Среди партнеров значатся Disney, Dark Horse Comics, HBO и Rebellion.

Новости

В новом отрывке аниме про Лару Крофт показали Иону
Аниме выйдет уже 10 октября.

Новости

Про Дика Грейсона и Джейсона Тодда снимут фильм. Это будет смесь CGI и кукольной анимации
Пока без даты выхода

Новости

Первый трейлер комедии «Франшиза» про съемки супергеройского фильма
Премьера ожидается 6 октября.

Новости

Первые кадры экранизации «Электрического штата» от братьев Руссо
Выйдет в 2025 году

Новости

Первый трейлер российского фантастического фильма «Пришелец»
Премьера ожидается в конце октября.

Новости

«Головоломка 2» стала лучшей премьерой в Disney+ с выхода «Энканто»
Прежде мультфильм стал самым кассовым в истории

Новости

По Baldur's Gate 3 выпустят лицензионные миниатюры героев. Даже медведя!
Будет два набора — за 50 и 200 долларов.

Новости

Утро вербовщика в тизере второго сезона «Игры в Кальмара»
Премьера ожидается в декабре.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты