Про Эдгара Аллана По рисуют очень странные комиксы из серии Snifter Of Terror. Вот их обложки

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Готический писатель Эдгар Аллан По оставил после себя богатое наследие. Его истории многократно ложились в основу разных произведений, а образ фантаста нещадно эксплуатировали в массовой культуре. Одни из таких эксплуататоров — издательство Ahoy Comics, которые с 2018 года выпускают комиксы из серии Edgar Allan Poe’s Snifter Of Terror.

В них писатель предстаёт в разгульном образе — да ещё и становится героем собственных историй! Как отмечают авторы комиксов, они не адаптируют классику, а «улучшают» её, используя более динамичный рисунок и более сексуальных героев, а также «удивляя свежими сюжетными поворотами».

Осенью стартует второй сезон приключений Эдгара По — первый выпуск за авторствм Дина Моттера и Ханта Эмерсона выходит 9 октября. Издательство уже показало обложку, на которой писатель бьёт по лицу Адольфа Гитлера. Её нарисовал художник Ричард Уильямс, который спародировал самый первый выпуск комикса про Капитана Америка 1941 года.

Про Эдгара Аллана По рисуют очень странные комиксы из серии Snifter Of Terror. Вот их обложки 1

А вот какими обложки были в первом сезоне. Угадаете фильмы, которые они пародируют?

Про Эдгара Аллана По рисуют очень странные комиксы из серии Snifter Of Terror. Вот их обложки 2 Про Эдгара Аллана По рисуют очень странные комиксы из серии Snifter Of Terror. Вот их обложки 3 Про Эдгара Аллана По рисуют очень странные комиксы из серии Snifter Of Terror. Вот их обложки 4 Про Эдгара Аллана По рисуют очень странные комиксы из серии Snifter Of Terror. Вот их обложки 5

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Кот-редактор
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