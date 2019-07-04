Про Эдгара Аллана По рисуют очень странные комиксы из серии Snifter Of Terror. Вот их обложки

Готический писатель Эдгар Аллан По оставил после себя богатое наследие. Его истории многократно ложились в основу разных произведений, а образ фантаста нещадно эксплуатировали в массовой культуре. Одни из таких эксплуататоров — издательство Ahoy Comics, которые с 2018 года выпускают комиксы из серии Edgar Allan Poe’s Snifter Of Terror.

В них писатель предстаёт в разгульном образе — да ещё и становится героем собственных историй! Как отмечают авторы комиксов, они не адаптируют классику, а «улучшают» её, используя более динамичный рисунок и более сексуальных героев, а также «удивляя свежими сюжетными поворотами».

Осенью стартует второй сезон приключений Эдгара По — первый выпуск за авторствм Дина Моттера и Ханта Эмерсона выходит 9 октября. Издательство уже показало обложку, на которой писатель бьёт по лицу Адольфа Гитлера. Её нарисовал художник Ричард Уильямс, который спародировал самый первый выпуск комикса про Капитана Америка 1941 года.

А вот какими обложки были в первом сезоне. Угадаете фильмы, которые они пародируют?