Продюсер серии Fallout объяснил, почему выходят неудачные адаптации игр

Продюсер серии Fallout Джефф Гардинер очень рад успеху ТВ-адаптации от Amazon, особенно на фоне провала экранизации Borderlands.
По его словам, Fallout сама по себе — странная франшиза, а для людей извне она может показаться еще более странной.
Сериал вышел успешным не из-за персонажей. Они не использовали каноничных персонажей. Связующим звеном послужили атмосфера и тональность. Джон Нолан и шоураннеры сделали из этого потрясающее шоу. И оно говорит само за себя. Недавно вышел еще один фильм, основанный на фантастической экшен-игре. И, черт подери, его выставляют на посмешище.
Гардинер считает, что зачастую адаптации игр выходят неудачными из-за того, что авторы неправильно расставляют акценты.
Вы много раз видели плохие <адаптации>, потому что авторы сосредотачивались не на том. Или потому что не относились к ним достаточно серьезно. Или относились к ним слишком серьезно. В самом деле есть тонкая грань, когда вы начинаете относиться к контенту слишком серьезно, и тогда он перестает быть веселым и увлекательным. Или вы много иронизируете, подмигивая в камеру.
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