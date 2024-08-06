Продюсер серии Fallout объяснил, почему выходят неудачные адаптации игр

Вы много раз видели плохие <адаптации>, потому что авторы сосредотачивались не на том. Или потому что не относились к ним достаточно серьезно. Или относились к ним слишком серьезно. В самом деле есть тонкая грань, когда вы начинаете относиться к контенту слишком серьезно, и тогда он перестает быть веселым и увлекательным. Или вы много иронизируете, подмигивая в камеру.