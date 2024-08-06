КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Чужой»: все фильмы серии от худшего к лучшему
«Ворон» (2024). Дождь кончился, уберите зонтик
«Бэтмен против Годзиллы» и другие фильмы про Бэтмена, которые так и не сняли
Фильмы-катастрофы: самые важные провалы в истории кино

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Новости
Продюсер серии Fallout объяснил, почему выходят неудачные адаптации игр
Дмитрий Кинский
27 августа 15:21
114
1 минута на чтение
Продюсер серии Fallout Джефф Гардинер очень рад успеху ТВ-адаптации от Amazon, особенно на фоне провала экранизации Borderlands.
По его словам, Fallout сама по себе — странная франшиза, а для людей извне она может показаться еще более странной.
Сериал вышел успешным не из-за персонажей. Они не использовали каноничных персонажей. Связующим звеном послужили атмосфера и тональность. Джон Нолан и шоураннеры сделали из этого потрясающее шоу. И оно говорит само за себя. Недавно вышел еще один фильм, основанный на фантастической экшен-игре. И, черт подери, его выставляют на посмешище.
Гардинер считает, что зачастую адаптации игр выходят неудачными из-за того, что авторы неправильно расставляют акценты.
Вы много раз видели плохие <адаптации>, потому что авторы сосредотачивались не на том. Или потому что не относились к ним достаточно серьезно. Или относились к ним слишком серьезно. В самом деле есть тонкая грань, когда вы начинаете относиться к контенту слишком серьезно, и тогда он перестает быть веселым и увлекательным. Или вы много иронизируете, подмигивая в камеру.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Дюна» после Герберта. Книжные приквелы, компьютерные игры и немного настолок
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Мир фантастики №249 (август 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #14. Фантастическая музыка
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Вышел первый трейлер «Соника в кино 3». Джим Керри вернулся!

Новости

BioWare показала всех напарников главного героя в Dragon Age: The Veilguard
Всего их будет семь.

Новости

Продюсер серии Fallout объяснил, почему выходят неудачные адаптации игр
Он рад успеху сериала Fallout на фоне провала Borderlands

Новости

В новом геймплее мода Skywind показали подводные бои и регион Грейзленд
Даты выхода пока еще нет.

Новости

Трейлер документалки «Супермен: История Кристофера Рива»
Его покажут в сентябре

Новости

Критики о Star Wars Outlaws: «Игра не выиграет ни одной GOTY. Но покорит множество сердец»
Собрали мнения критиков об игре

Новости

В разработке был кроссовер Crash Bandicoot и Spyro
Но Activision его отменила

Новости

Ремейк «Ворона» ужасно стартовал в домашнем прокате
Фильм разгромили критики

Новости

Инсайдер: новый «Человек-паук» выйдет летом 2026 года
Съемки пройдут в 2025 году
Показать ещё
Рекомендуем
Фантастические твари из глубокого космоса. Как астробиологи реконструируют внеземную жизнь
Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему
Альфа Центавра, Тау Кита и все главные звёзды научной фантастики.
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты