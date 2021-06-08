Проект Geek Media запускает Премию в области настольных игр

Команда проекта Geek Media (наши коллеги, занимающиеся обзорами, новостями и стримами по настольным играм, писали для нас пару материалов) объявила о старте собственной независимой премии. Её цель — осветить самые интересные новинки, выходившие на русском языке, привлечь к ним внимание как продвинутых игроков, так и начинающих. Рассматриваться будут только те игры, которые уже появились в свободной продаже (предзаказы не участвуют).

В этом году будет пять номинаций:

«Игра года для начинающих»

«Семейная игра года»

«Игра года для продвинутых игроков»

«Лучшая отечественная разработка»

«Лучшее оформление»

Отбор будет происходить в несколько этапов. До 10 июня издатели, участвующие в премии, присылают свои списки для каждой номинации. Жюри будут составлять топ-3 в каждой номинации, обязательно поиграв в каждую из игр. 25 августа организаторы опубликуют списки номинантов, которые уже попадут на второй этап отбора, где в каждой номинации будет выбран победитель.

Победителей планируют объявить в прямом эфире 15 сентября.

Жюри избирается из состава команды и активных участников сообщества — всего 12 человек (при необходимости список будет расширен).

Полуторачасовой стрим с открытием можно посмотреть на YouTube:

Полные правила доступны в сообществе (в приложении).