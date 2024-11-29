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Прослушивание на главные роли в «Гарри Поттере» прошли 32 тысячи детей

Дмитрий Кинский
6 декабря 14:35
95
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Шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод рассказали, что в кастинге на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру» приняли около 32 тысяч детей.
Команда по кастингу просматривает от 500 до 1000 записей прослушивания каждый день. В январе авторы планируют провести семинар с некоторыми из кандидатов, которые войдут в шорт-лист.
В телеадаптации будут придерживаться каноничных возрастов персонажей. Так, Северусу Снейпу будет около 30 лет, а Джеймсу и Лили Поттерам — 21 год. Авторы хотят, чтобы взрослых героев сыграли «блестящие театральныt актеры Великобритании», а молодых — новички.
Съемки нового «Гарри Поттера» начнутся летом 2025 года в комплексе «Ливсден», где создавали оригинальные фильмы.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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