Прослушивание на главные роли в «Гарри Поттере» прошли 32 тысячи детей

Шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод рассказали , что в кастинге на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру» приняли около 32 тысяч детей.

Команда по кастингу просматривает от 500 до 1000 записей прослушивания каждый день. В январе авторы планируют провести семинар с некоторыми из кандидатов, которые войдут в шорт-лист.

В телеадаптации будут придерживаться каноничных возрастов персонажей. Так, Северусу Снейпу будет около 30 лет, а Джеймсу и Лили Поттерам — 21 год. Авторы хотят, чтобы взрослых героев сыграли «блестящие театральныt актеры Великобритании», а молодых — новички.

Съемки нового «Гарри Поттера» начнутся летом 2025 года в комплексе «Ливсден», где создавали оригинальные фильмы.

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