«Провожающую в последний путь Фрирен» продлили на третий сезон

Дмитрий Кинский
27 марта 17:53
130
1 минута на чтение
27 марта подошел к концу второй сезон «Провожающей в последний путь Фрирен», сразу после чего анонсировали продолжение.
В его основу ляжет арка «Золотых земель» — про последнего выжившего Мудреца Разрушения, которого должны устранить главные герои.
За производство, разумеется, вновь отвечает студия Madhouse. Других подробностей о третьем сезоне пока нет.
Премьера состоится в октябре 2027 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

