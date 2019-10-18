Возвращаемся к рубрике «Раздача» с новыми играми, которые можно добавить в коллекцию. Epic Games Store на этой неделе раздаёт психологические триллеры.

До 24 октября можно забрать киберпанк-хоррор Observer с Рутгером Хауэром в главной роли. По сюжету игры в середине XXI века мир был поражён «цифровой чумой», из-за которой тысячи людей погибли, а оставшиеся в живых развязали кровопролитную войну.

Также до 24 октября EGS отдаёт Alan Wake’s American Nightmare от Remedy Entertainment и Nitro Games. События этой игры развиваются после первой Alan Wake, но полноценным её продолжением не являются.

Кроме этого, в Steam можно бесплатно забрать стратегию Crusader Kings II от студии Paradox. Другие игры студии сейчас находятся на распродаже, которая приурочена к началу выставки PDXCON в Берлине.