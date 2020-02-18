Epic Games объявила, что на этой неделе пользователи EGS получат не только коллекционную карточную игру с элементами стратегии Faeria, но и более крупный тайтл — Assassin’s Creed Syndicate от Ubisoft Quebec.

«Синдикат» 2015 года выхода — последняя игра во франшизе, в которой разработчики придерживались первоначальной формулы стелс-экшена. Позднее компания сменила курс на внедрение ролевых элементов, чтобы освежить серию. Критики и обычные геймеры довольно тепло встретили релиз, на сайте Metacritic средняя оценка составляет 76 баллов.

Пока что игроки могут забрать в Epic Games Store такие игры, как Kingdom Come: Deliverance и Aztez. А с 20 февраля начнется новая раздача — с Assassin’s Creed Syndicate и Faeria.